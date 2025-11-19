En vivo
A quién se le salió la rodilla en el Box Rojo del Desafío: el equipo médico tuvo brindó atención

Tras la intensa prueba en el Box Rojo, donde incluso hubo roces entre varios participantes, una mujer se quejó de un fuerte dolor en la rodilla y por esto le pusieron una rodillera ortopédica y deportiva.

