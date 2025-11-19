Acalorada discusión entre Leo y Rosa en el 'Desafío': “Estoy cansado de tantas florecitas"

En el Box Rojo, los participantes del Desafío Siglo XXI vivieron varios momentos de tensión. Uno de ellos fue el roce que hubo entre Zambrano (Gamma) y Pedro (Neos) en plena prueba de Sentencia y Servicios. Además, de esto, también el equipo naranja protagonizó un momento quedó dejó a Alpha impactados.

Pelea enre Leo y Rosa en el 'Desafío'

Cuando se ter inó la prueba, cad uno de los equipos se reunió para hablar de cómo se desenvolvieron en la pista. Posteriormente, Rosa indicó que "esa gritadera se ve horrible". Ahí menciona a Leo, y él le dice que entonces tampoco haga lo mismo, porque serán dos personas en la misma situación. Frente a esto, él no se queda callado y añade.



"Yo te quiero mucho Rosa, pero qué pasa. Estoy cansado de tanta florecitas, estás acostumbrada a que te hablen bonito, sí, pero aquí estamos en el juego. Yo ni siquiera los grité de mala intención, yo hablo duro para que la gente escuche", dijo Leo. Por lo cual, la Semifinalista le pide que hable más suave y ahí Isa le pide que se calmen.

Frente a esto, Gio, de Alpha, le dice a su equipo que miren cómo en Gamma están peleando y Rata también opina, afirmando que de esa manera no se solucionarán las cosas. "En vez de arreglar algo, sigue fracturando una parte y más la convivencia", añadió. Posteriormente, el equipo naranja vuelve a discutir, porque Julio dice que todo lo deberían hablar en Playa Baja, pero ella indica que no le gustan para nada los gritos.



"Yo empecé a hablar bien, pero él empezó a gritar", agregó Rosa, luego Leo le dice: "yo no le hablé mal, todo el tiempo se toma las cosas a mal", pero ella negó que eso fuese así. "Eso no se ve bonito, esos gritos paracen como si le fueran a pegar a uno, lo siento", puntualizó. A lo qeu Zambrano le explica que un grito de juego, no significa siempre de pelea.

