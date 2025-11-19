En vivo
La Influencer
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Acalorada discusión entre Leo y Rosa en el 'Desafío': “Estoy cansado de tantas florecitas"

Acalorada discusión entre Leo y Rosa en el 'Desafío': “Estoy cansado de tantas florecitas"

Los dos integrantes de Gamma protagonizan un tenso momento en pleno Box y al finalizar también involucran a sus compañeros. Esto llama la atención de Andrea Serna.

Publicidad

Publicidad

Publicidad