Qué le pasó a Rosa en el 'Desafío' y por qué lloró en Playa Baja: “está grave la cosa”

En este capítulo 95 del Desafío Siglo XXI, todos los equipos despertaron en sus casas, excepto Gamma, quien tomó la decisión de no pagar el arriendo e ir a Playa Baja. En los primeros minutos del espisodio, se puede observar cómo Rosa llega con todo su equipo, para decirles "está grave la cosa con mi dedo".

Qué le pasó a Rosa en el 'Desafío'

Cuando le preguntaron qué le dijeron, ella indicó que quería seguir compitiendo, pero que le colocaran cinta micropore para poder movilizar el dedo sin ningún problema. A lo que ella, posteriormente, entre lágrimas, insiste en que desea continuar y su equipo la apoya.



Posteriormente, Zambrano revela que eso que le pasó a Rosa en el dedo, fue en el Box Amarillo, cuando Gio se sujeta sobre una cuerda, en donde ella también estaba agarrada. Cuando él salta para el otro lado, ahí es cuando el dedo de la participante de Gamma sufre una pequeña lesión. Luego, el atleta olímpico le da ánimos a su compañero y le expresa: "tienen que sacarte, pero muerta".

Qué ha pasado con Gamma en el 'Desafío'

Desde la estapa de la Semifinal, Gamma está dispuesto a todo para poder llegar hasta la gran final. Sin embargo, hasta el momento no se les han dado las cosas, y actualmente están en Playa Baja. Recientemente, Alpha, los ganadores de la anterior prueba, les dieron a ellos chontaduros. Como quedaron en el segundo lugar, podían recibir algo de comida para este ciclo.

Aunque no querían salir de su casa, para enfrentar la lluvia u otros detalles, entre todos aceptaron guardar el dinero. Ahora esperan las demás pruebas y evitar los chalecos a toda costa, para así estar unidos y lograr avanzar de la mejor manera hasta la siguiente etapa o ciclo en este Desafío Siglo XXI.

