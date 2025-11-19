Candidatas a Miss Universo que usaron vestido largo en preliminar de traje de baño

La primera en aparecer con un enterizo largo fue Roma Riaz, representante de Pakistán en Miss Universo de 2025, que llamó la atención del público durante el desfile preliminar que se llevó a cabo este miércoles 19 de noviembre en Tailandia. La candidata optó por utilizar un traje blanco, de mangas largas, que la cubrió desde los tobillos hasta el cuello.

Para darle un toque a su pasarela, Riaz añadió una especia de capa brillante y con detalles dorados a su traje de baño, con la que jugó mientras desfilaba, lo que le permitió lucirse, tal y como se aprecia en esta publicación:

Otra de las reinas que apareció con un traje que le cubrió casi todo el cuerpo fue Nadeen Ayoud, reina de Palestina, país que por primera vez en la historia participa en el concurso de belleza internacional.



La reina utilizó un traje rojo pegado a su cuerpo, que tenía un cuello cruzado; esto le permitió mostrar sus hombros y sus brazos. La candidata también utilizó una capa del mismo tono de su traje, que le dio la oportunidad de brillar mientras daba vueltas ante el público.

La representante de Emiratos Árabes Unidos fue la otra participante de Miss Universo 2025 que no usó un vestido de baño convencional, sino que optó por un traje de dos piezas: en la parte superior utilizó una blusa de mangas largas y un recogido en la parte derecha, mientras que la inferior llevó un pantalón. Las dos prendas era de color púrpura.

No es el primer desfile del concurso internacional de belleza en el que esas candidatas utilizan un traje que les cubre todo el cuerpo durante desfiles en vestido de baño. La razón es que las tres aspirantes pertenencen a religiones muy conservadoras y sus culturas les impiden usar bikinis o trajes con los que muestren mucho su cuerpo.

Por ejemplo, Roma Riaz es una mujer cristiana, nacida en Pakistán y criada en Reino Unido. Pese a que muchos de sus connacionales la han cuestionado por no parecer paquistaní, ella se ha encargado de respetar su cultura y exaltar en el medio del concurso.

Es el mismo caso de las candidatas Nadeen Ayoub y Mariam Mohamed, Miss Palestina y Miss Emiratos Árabes Unidos, respectivamente, que por sus religiones no pueden exhibir sus cuerpos en público. Las tres aspirantes han decidido respetar sus tradiciones, pero dejando claro que también son mujeres empoderadas, educadas y valientes.