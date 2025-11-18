Miss Universo 2025: fecha, hora y por dónde ver la coronación desde Colombia

Se acerca la 74ª edición de Miss Universo, que se llevará a cabo en el IMPACT Arena, Muang Thong Thani, en Tailandia, y contará con más de cien representantes de diversos países. Todo está listo para conocer a la sucesora de Victoria Kjær Theilvig en la esperada noche de elección y coronación.

Las delegadas de todo el mundo ya se encuentran en territorio tailandés, cumpliendo con las actividades oficiales: entrevistas privadas con el jurado, ensayos generales, desfile en traje típico y la pasarela en traje de baño.



¿Cuándo es Miss Universo 2025?

En Tailandia, la ceremonia comenzará a las 8:00 a.m. del 21 de noviembre, lo que equivale a las 8:00 p.m. del 20 de noviembre en Colombia, debido a la diferencia horaria. En esta gala se definirá quién llevará la banda y la corona entre las mujeres más bellas del mundo.

Este año, el certamen se desarrolla bajo el lema “El poder del amor” (The power of love), un mensaje que busca destacar la unidad, la inclusión, la resiliencia y el impacto transformador de las mujeres.

Miss Universo 2025 podrá verse a través de los canales oficiales de Miss Universe, incluida su transmisión en vivo por su canal de YouTube, donde también suelen compartir contenido detrás de cámaras y entrevistas con las candidatas.



¿Quién es Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia?

La representante colombiana es Vanessa Pulgarín, coronada el pasado 28 de septiembre. Es profesional en industria del deporte, modelo y empresaria, y cuenta con más de 500.000 seguidores en Instagram, donde comparte contenido sobre su estilo de vida saludable, viajes dentro y fuera del país y proyectos sociales en los que ha participado, especialmente con niños, adultos mayores y poblaciones vulnerables.

A sus 34 años, Vanessa no es ajena al mundo de los reinados: participó en el Concurso Nacional de la Belleza 2017 representando a Antioquia, edición en la que Laura Barjum obtuvo la corona.

