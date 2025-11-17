Quién es María Antonia Mosquera, nueva Señorita Colombia y por qué no irá a Miss Universo: fotos

María Antonia Mosquera fue coronada este 17 de noviembre como la nueva Señorita Colombia 2025 tras representar al departamento del Valle y resaltar entre sus compañeras durante cada una de las etapas del Concurso Nacional de la Belleza.

Quién es la nueva Señorita Colombia

Según la página oficial del certamen la joven nació el 8 de agosto de 2000 en Cali, María Antonia Mosquera Carvajal tiene 25 años y es administradora de empresas con énfasis en sostenibilidad empresarial. Habla español e inglés y se define a sí misma a partir de valores que considera fundamentales: empatía, autenticidad y humildad. A lo largo de su vida estos principios han guiado sus decisiones y le han permitido construir una visión clara sobre el tipo de liderazgo que desea ejercer.



Su crecimiento personal estuvo marcado por desafíos importantes, entre ellos la ausencia de su padre y episodios de bullying escolar que enfrentó durante su infancia y adolescencia, momentos que describe como determinantes para fortalecer su carácter. Con el paso del tiempo logró transformar estas experiencias en resiliencia y en una profunda fe que la llevó a desarrollar un sentido de propósito.

En el ámbito social, María Antonia centra sus esfuerzos en la educación a través de la música, convencida de que el acceso a procesos artísticos puede cambiar vidas. Desde esta visión trabaja en el impulso de becas, talleres y proyectos de formación dirigidos a niños y jóvenes en distintos entornos.

Considera que la música es un puente que despierta sensibilidad, disciplina y creatividad, y que, además, permite abrir espacios seguros para quienes no siempre encuentran oportunidades de expresión. Su objetivo es que más niños puedan encontrar en el arte un camino para su desarrollo personal y académico, especialmente aquellos que crecen en contextos con recursos limitados.

La nueva Señorita Colombia reconoce la influencia de figuras que han dejado huella en escenarios similares, entre ellas Taliana Vargas, a quien admira por su labor social y por el impacto de sus iniciativas comunitarias. Afirma que ese tipo de referentes la motivan a mantener su enfoque en proyectos con sentido humano, donde la cercanía con las comunidades sea la prioridad.

También promueve el uso consciente de las redes sociales, a las que ve como herramientas que deben emplearse para informar, educar y generar bienestar. A futuro se visualiza liderando la fundación “Pazarte”, una iniciativa enfocada en procesos culturales y sociales, y dirigiendo una consultora de moda sostenible al servicio de comunidades locales. Su propósito es integrar su formación profesional con alternativas de emprendimiento que impulsen modelos responsables y generen oportunidades para poblaciones vulnerables.

Por qué la Señorita Colombia no va a Miss Universo

A partir del 2020 la franquicia de Miss Universo en Colombia fue vendida a Natalie Ackermann, por lo que es precisamente la joven que gana este concurso la que logra competir en el certamen más famoso a nivel internacional. Raimundo Angulo, dueño del Concurso Nacional de la Belleza, envía a la ganadora, la Señorita Colombia, a otros certámenes, como Miss Internacional, donde se encuentra actualmente Catalina Duque, ganadora en el 2024.