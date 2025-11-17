En vivo
Quién es María Antonia Mosquera, nueva Señorita Colombia y por qué no irá a Miss Universo: fotos

La joven que representó al Valle en la 91.ª edición del Concurso Nacional de la Belleza desempeñará el cargo de Señorita Colombia 2025 por todo un año, pero ¿por qué no puede ir a Miss Universo?

