Valle es la nueva Señorita Colombia 2025, sucesora de Catalina Duque

El Concurso Nacional de la Belleza llegó a su cierre en Cartagena y dejó como resultado la elección de la nueva Señorita Colombia 2025. La representante de Valle obtuvo el título tras avanzar en todas las etapas del certamen y superar a las demás finalistas en la ronda decisiva. Con su coronación, inicia oficialmente su preparación para los compromisos que deberá asumir durante el próximo año como soberana nacional.

El resultado del Concurso Nacional de la Belleza quedó de la siguiente forma:



Señorita Colombia: Señorita Valle

Virreina nacional: Señorita Atlántico

Primera princesa: Señorita Chocó

Segunda princesa: Señorita Córdoba

Tercera princesa: Señorita Bolívar

La competencia final reunió a las cinco candidatas que conformaron el top 5: Valle, Atlántico, Chocó, Córdoba y Bolívar. Estas jóvenes fueron seleccionadas luego de destacarse entre el grupo inicial que integró el top 10, en el que también figuraban representantes de Santa Marta, Cauca, Risaralda, Región Caribe y Caquetá. Estos resultados tienen que ver, no solo con la noche de elección y coronación, sino también con los eventos previos del Concurso Nacional de la Belleza.



La programación del certamen inició el pasado lunes 10 de noviembre con la imposición de bandas y la entrega de llaves de Cartagena en la Plaza de la Aduana. A lo largo de la semana, las candidatas participaron en visitas a joyerías, almuerzos, ruedas de prensa, recorridos culturales y otros actos públicos que permitieron que turistas y residentes conocieran de cerca a las aspirantes.

En esta edición, Catalina Duque, Señorita Colombia saliente, no estuvo presente en la coronación debido a su viaje a Japón para atender compromisos de Miss International 2025. Sin embargo, el Concurso Nacional de la Belleza realizó una ceremonia especial para la entrega del título, en la cual la virreina nacional de la belleza, Nicolle Marie Ospina Ulloque, que representó a Atlántico en el 2024, coronó a la nueva Señorita Colombia, la representante del Valle.