Caracol TV  / Actualidad  / Valle es la nueva Señorita Colombia 2025, sucesora de Catalina Duque

Valle es la nueva Señorita Colombia 2025, sucesora de Catalina Duque

Este 17 de noviembre fue coronada la nueva Señorita Colombia, se trata de Valle quien se lleva el título de la soberana para el año 2025 y con ello la oportunidad de participar en Miss Internacional el próximo año.

