Caracol TV  / Actualidad  / La Señorita Colombia actual no estará en el Concurso Nacional de la Belleza: conoce la razón

La Señorita Colombia actual no estará en el Concurso Nacional de la Belleza: conoce la razón

Aunque se coronará una nueva Señorita Colombia, Catalina Duque no será quien le ponga la corona como sucede año tras año, en su lugar, otra reina de belleza será quien le otorgue el título a la ganadora.

