La Señorita Colombia actual no estará en el Concurso Nacional de la Belleza: conoce la razón

26 mujeres están en Cartagena de Indias esperando a la velada de elección y coronación de la Señorita Colombia. Este 17 de noviembre los colombianos conocerán a la nueva representante del país para certámenes como Miss Internacional.

Lo usual es que la elegida del año anterior sea quien le ponga la corona y la banda que identifica a la nueva Señorita Colombia como tal, sin embargo, esta vez será diferente, pues Catalina Duque no logrará estar en la velada.



Catalina Duque, Señorita Colombia

¿La razón? Tras recibir el título de la mujer más bella del país, la joven se ganó la oportunidad de representar a Colombia en Miss Internacional, con sede en Japón y este evento se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre.

A raíz de esto, la antioqueña tuvo que viajar y, en su lugar, será la virreina nacional de la belleza quien coronará a la nueva Señorita Colombia este 17 de noviembre. Nicolle Marie Ospina Ulloque, que representó a Atlántico tomará el poder de coronar a la soberana del 2025.

Quién ganó el desfile de Elegancia y Primatela

La noche previa a la elección y coronación se llevó a cabo el desfile de Elegancia y Primatela, uno de los más esperados debido a la importancia que tiene para las candidatas. Allí, las 26 mujeres se lucieron ante el jurado, sin embargo, solo una se quedó con el título.



Se trata de la señorita Valle, María Antonia Mosquera Carvajal, quien también se llevó el premio a Mejor Traje Artesanal y que, para algunos internautas, podría ser una de las contrincantes más fuertes de la noche.

Top 10 Concurso Nacional de la Belleza

El Concurso Nacional de la Belleza avanza en Cartagena y ya se conocieron las diez candidatas que integran el top 10 de esta edición. Las jóvenes seleccionadas representan a Santa Marta, Cauca, Risaralda, Región Caribe, Caquetá, Chocó, Córdoba, Atlántico, Bolívar y Valle, territorios que continúan en competencia tras superar las primeras presentaciones oficiales.

La agenda del certamen inició el lunes 10 de noviembre en la capital de Bolívar con la tradicional imposición de bandas y la entrega de llaves de la ciudad en la Plaza de la Aduana. Desde entonces, las aspirantes han participado en desfiles en traje artesanal y de baño, visitas a joyerías, ruedas de prensa y otros actos que hacen parte del cronograma del reinado y que permiten su interacción directa con habitantes y visitantes.