Quiénes son las 26 candidatas del Concurso Nacional de la Belleza: FOTOS de las reinas

Todo está listo para la elección y coronación de la nueva representante de la belleza colombiana, evento que tendrá lugar el 17 de noviembre en Cartagena de Indias y que es organizado por el Concurso Nacional de la Belleza. En esta ocasión, 26 candidatas se disputan el título, por lo que llegaron el 10 de noviembre a la entrega de bandas dispuestas a todo para quedarse con la anhelada corona.

Ellas son las candidatas al Concurso Nacional de la Belleza:



Señorita Cartagena

Señorita Cesar

Señorita Barranquilla

Señorita Bolívar

Señorita Nariño

Señorita Cundinamarca

Señorita Sucre

Señorita Valle

Señorita Huila

Señorita Cauca

Señorita Riohacha

Señorita La Guajira

Señorita Región Andina

Señorita Córdoba

Señorita Atlántico

Señorita Santander

Señorita Región Caribe

Señorita Santa Marta

Señorita Chocó

Señorita Norte de Santander

Señorita Bogotá

Señorita Buenaventura

Señorita Magdalena

Señorita Risaralda

Señorita Caquetá

Señorita Tolima

Es necesario mencionar que la competencia inició oficialmente el pasado lunes 10 de noviembre en 'La Ciudad Amurallada' con la imposición de bandas y la entrega de llaves de la ciudad.

De acuerdo con la programación, se realizaran diferentes eventos que van desde desfiles en traje artesanal y de baño, visitas por joyerías; almuerzos, ruedas de prensa y demás actos públicos que les permiten a las jóvenes conocer e interactuar con la ciudadanía.

Catalina Duque, actual Señorita Colombia y quien representará al país en Miss International 2025 el 27 de noviembre en Japón, es la mujer que se encargará de entregar oficialmente la corona el próximo lunes dejándole una gran responsabilidad a la nueva soberana.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet ante la presentación de las reina no se han hecho esperar: "La más hermosa es la Señorita Cartagena 😍", "TOLIMAAAA ❤️💛", "La foto que todos los que amamos el CNB esperamos cada mañana durante el reinado de Cartagena. Las escaleras del Hilton 😍", "Belleza latina", "La Señorita Atlántico tiene un brillo muy especial. Su sonrisa contagia alegría", "Qué bella es BOGOTÁ 🤗🥰", son algunos de los mensajes que se destacan.

El sábado 15 de noviembre se realizará el desfile y entrevista privada ante el jurado calificador, una de las actividades más esperadas por los fanáticos del concurso, pues allí se definirá quiénes son las favoritas para quedarse con el título gracias a la forma en la que se desenvuelven sobre el escenario, elocuencia y su vocación social.