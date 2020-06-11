Caracol TV Reina Isabel II
Quiénes son las 26 candidatas del Concurso Nacional de la Belleza: FOTOS de las reinas
Las representantes de la belleza colombiana están listas para competir por el título de Señorita Colombia 2025 y conocer quién será la sucesora de Catalina Duque Abréu, la actual reina.
Rey Carlos lll: Esta es la fecha y el lugar donde se realizará la segunda coronación
Luego de que se cumplieran dos meses de su coronación en la Abadía de Westminster de Londres, Carlos lll y Camila Parker tendrán una segunda celebración, pero ahora en un lugar más especial para ambos.
El rey Carlos III, una nueva era: la verdad detrás del más reciente monarca británico
Este documental muestra la verdad del rey Carlos III, un hombre que estuvo 70 años preparándose para ser el soberano de la monarquía británica y suceder a su madre la reina Isabel II.
Coronación de Carlos III: ¿Cuál será el futuro de la Corona británica con este cambio?
El 6 de mayo el mundo estará pendiente de la coronación de Carlos III. Vea aquí un análisis de las consecuencias que se podrían dar por este cambio y lo que se espera de su reinado.
Coronación de Carlos III: el posible futuro de su reinado y la Corona británica
Se acerca la coronación de Carlos III. El experto Arnoldo Mutis conversa con María Emma Mejía sobre qué se puede esperar de la ceremonia y el futuro de la Corona británica.
Harry lanzará su libro 'En la sombra' y hablará de su pelea a golpes con el príncipe William
La autobiografía del duque de Sussex tendrá detalles sobre la rivalidad con su hermano mayor, la relación con su cuñada, los miembros de su familia y su matrimonio.
El Rey Carlos III dejó fuera de su discurso de navidad a Harry y Meghan
Durante muchos años este fue el trabajo de la Reina Isabel II y esta es la primera vez que el monarca se encarga de llevarle un mensaje a su pueblo, sin embargo, este detalle no pasó desapercibido.
El rey Carlos III da su primer discurso navideño luego de que Isabel II lo hiciera por 70 años
El monarca utilizó un nuevo espacio para dirigirse a su pueblo y envió un mensaje lleno de nostalgia hacia su madre, quien inició con este tipo de transmisiones televisivas.
El féretro de la Reina Isabel II ya se encuentra en el castillo de Windsor
La soberana fallecida será enterrada al lado de su esposo cuyos restos se encontraban en una sepultura provisional en la Real Bóveda de la Capilla de San Jorge.
Príncipe Guillermo reveló que seguir el féretro de Isabel II le trajo malos recuerdos
El ahora principe de Gales recordó cuando su madre, falleció en 1997 en un accidente automovilístico en Francia.