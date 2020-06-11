En vivo
Televentas
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Reina Isabel II

Reina Isabel II

  • Ellas son las candidatas al Concurso Nacional de la Belleza 2025.
    Ellas son las candidatas al Concurso Nacional de la Belleza 2025.
    Foto: Instagram @reinadocolombia
    Actualidad

    Quiénes son las 26 candidatas del Concurso Nacional de la Belleza: FOTOS de las reinas

    Las representantes de la belleza colombiana están listas para competir por el título de Señorita Colombia 2025 y conocer quién será la sucesora de Catalina Duque Abréu, la actual reina.

  • El Rey Carlos lll tendrá una segunda coronación en Edimburgo.
    El Rey Carlos lll tendrá una segunda coronación en Edimburgo.
    Foto: Getty images
    Actualidad

    Rey Carlos lll: Esta es la fecha y el lugar donde se realizará la segunda coronación

    Luego de que se cumplieran dos meses de su coronación en la Abadía de Westminster de Londres, Carlos lll y Camila Parker tendrán una segunda celebración, pero ahora en un lugar más especial para ambos.

  • Thumbnail
    Capítulos

    El rey Carlos III, una nueva era: la verdad detrás del más reciente monarca británico

    Este documental muestra la verdad del rey Carlos III, un hombre que estuvo 70 años preparándose para ser el soberano de la monarquía británica y suceder a su madre la reina Isabel II.

  • Coronación rey Carlos III Una mirada al mundo.jpg
    Capítulos

    Coronación de Carlos III: ¿Cuál será el futuro de la Corona británica con este cambio?

    El 6 de mayo el mundo estará pendiente de la coronación de Carlos III. Vea aquí un análisis de las consecuencias que se podrían dar por este cambio y lo que se espera de su reinado.

  • Thumbnail
    Capítulos

    Coronación de Carlos III: el posible futuro de su reinado y la Corona británica

    Se acerca la coronación de Carlos III. El experto Arnoldo Mutis conversa con María Emma Mejía sobre qué se puede esperar de la ceremonia y el futuro de la Corona británica.

  • El príncipe Harry en The State Funeral Of Queen Elizabeh ll
    El príncipe Harry en The State Funeral Of Queen Elizabeh ll
    Foto: Getty Images
    Actualidad

    Harry lanzará su libro 'En la sombra' y hablará de su pelea a golpes con el príncipe William

    La autobiografía del duque de Sussex tendrá detalles sobre la rivalidad con su hermano mayor, la relación con su cuñada, los miembros de su familia y su matrimonio.

  • Carlos de Gales es el nuevo Rey de Inglaterra.
    Carlos de Gales es el nuevo Rey de Inglaterra.
    Foto: Getty Images
    Actualidad

    El Rey Carlos III dejó fuera de su discurso de navidad a Harry y Meghan

    Durante muchos años este fue el trabajo de la Reina Isabel II y esta es la primera vez que el monarca se encarga de llevarle un mensaje a su pueblo, sin embargo, este detalle no pasó desapercibido.

  • El Rey Carlos III da su primer discurso navideño.
    El Rey Carlos III será el encargado de mantener esta tradición que surgió desde su bisabuelo.
    Foto: Getty Images
    Actualidad

    El rey Carlos III da su primer discurso navideño luego de que Isabel II lo hiciera por 70 años

    El monarca utilizó un nuevo espacio para dirigirse a su pueblo y envió un mensaje lleno de nostalgia hacia su madre, quien inició con este tipo de transmisiones televisivas.

  • Féretro de la Reina Isabel II en Windsor
    Los restos de Isabel II recorrieron en procesión los cerca de 5 kilómetros del denominado 'Long Walk'.
    Foto: Getty Images
    Actualidad

    El féretro de la Reina Isabel II ya se encuentra en el castillo de Windsor

    La soberana fallecida será enterrada al lado de su esposo cuyos restos se encontraban en una sepultura provisional en la Real Bóveda de la Capilla de San Jorge.

  • The Prince and Princess of Wales Accompanied By The Duke And Duchess Of Sussex Greet Wellwishers Outside Windsor Castle
    WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 10: Prince William, Prince of Wales meets members of the public on the long Walk at Windsor Castle on September 10, 2022 in Windsor, England. Crowds have gathered and tributes left at the gates of Windsor Castle to Queen Elizabeth II, who died at Balmoral Castle on 8 September, 2022. (Photo by Kirsty O'Connor - WPA Pool/Getty Images)
    WPA Pool/Getty Images
    Actualidad

    Príncipe Guillermo reveló que seguir el féretro de Isabel II le trajo malos recuerdos

    El ahora principe de Gales recordó cuando su madre, falleció en 1997 en un accidente automovilístico en Francia.

CARGAR MÁS

Publicidad

Publicidad

Publicidad