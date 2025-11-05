Actual Miss Universo abandonó evento en apoyo a Miss México: "Es más que irrespetuoso"

En una verdadera polémica se encuentra envuelto Miss Universo 2025 luego de que se viralizara un video en el que se aprecia la discusión que sostuvieron Fátima Bosch, representante de México en el certamen, y Nawat Itsaragrisil, uno de los directivos más importantes en Tailandia.

Luego de ver que la representante de la belleza latinoamericana exigió respeto luego de que fuera llamada "tonta y cabeza hueca", la actual reina, Victoria Kjaer, se pronunció en medio de la ceremonia de bandas. Según pudieron grabar varios medios de comunicación, la modelo danesa tomó la decisión de abandonar el recinto, no sin antes ofrecer unas palabras con las que rechazaba cualquier tipo de ofensa contra las mujeres.

"Esto se trata de los derechos de las mujeres. Lo siento mucho, tenemos que hacer algo más grande, tenemos que tener respeto por todos, pero así no es como se pueden manejar las cosas. Para destrozar a otra chica es más que irrespetuoso y no es nada, que yo como persona, pueda manejar. Por eso, tomaré mi decisión y me voy", explicó poco antes de salir acompañada de su equipo de trabajo.



Es necesario mencionar que ella no ha sido la única persona en rechazar esta situación y pronunciarse sobre lo sucedido, también lo han hecho otras figuras importantes para la organización, tal es el caso de Lupita Jones y Ximena Navarrete.

Ante la polémica, Nawat Itsaragrisil tuvo que aparecer en su cuenta oficial de Instagram para disculparse con lo sucedido, argumentando que luego de reflexionar sobre sus actos decidió hablar con todas las candidatas y explicar por qué se sintió mal poco después de actuar como lo hizo.

"Si alguien no se sintió bien, si alguien no se sintió cómodo, me disculpo con cada uno, así como me disculpé con las 75 participantes", explicó en el video.

Múltiples son las reacciones que han tenido los usuarios de Internet: "Te pasaste Nawat, con las chicas no, con México no, todo el apoyo desde Costa Rica", "VENEZUELA APOYA A MEXICO", "¿Querías que México publicara? AQUÍ ESTAMOS", "RESPETO PARA MÉXICO Y PARA TODOS", "Esas no son formas de hablarle a una dama. Estamos con Fátima", "Déjame decirte algo, México es un país intocable y tu trataste de humillar a nuestra candidata así que espero que sepas que no vamos a tolerar esto, estamos para apoyarla y cuidarla", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.