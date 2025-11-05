En vivo
Actual Miss Universo abandonó evento en apoyo a Miss México: "Es más que irrespetuoso"

En redes sociales se ha viralizado la reacción que tuvo Victoria Kjaer al ver el comportamiento que tuvo Nawat Itsaragrisil, alto directivo de la organización, con Miss México.

Gesto de la actual Miss Universo (2024) con Miss México luego de su altercado con Nawat Itsaragrisil.
Foto: GettyImages y @fatimaboschfdz
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 5 de nov, 2025

