En qué terminó 'La Venganza': capítulo final mostró el desenlace de Valentina y Luis Miguel

El 9 de abril de 2025, Caracol Televisión emitió 'La Venganza' en el horario de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. (después de 'Día a Día'); producción que tuvo una gran acogida en la audiencia gracias al argumento de la historia y también al trabajo que desarrolló el elenco, conformado principalmente por Gabriela Spanic, José Ángel Llamas, Catherine Siachoque, Orlando Miguel, Nury Flores, Carlos Duplat, entre otros exponentes.

En qué terminó 'La Venganza', producción emitida por Caracol Televisión

Luego de enfrentar todo tipo de situaciones personales y familiares, Luis Miguel le propuso matrimonio a Valentina. El día de la boda, la mujer recibió la visita de Fernando Valerugo quien, arrepentido por los errores del pasado, le solicitó ser la persona que la acompañara hasta el altar teniendo en cuenta su calidad de abuelo.



Una vez en la ceremonia, los invitados se enteraron que Grazzia había secuestrado al hijo de la boxeadora justo después de haber escapado de la clínica de reposo. De inmediato, la pareja siguió a la hermana de Helena para recuperar al niño en el mar; sin embargo, el menor fue tirado al agua por la mujer.

Mientras Luis Miguel y Valentina cayeron al mar para intentar recuperar a la criatura, Grazzia logró huir; sin embargo, quedó en manos de Sandra, quien terminó estrellando el carro en el que ambas se trasladaban, jurándole a su amiga amor eterno.

En sueños, Luis Miguel se encontró con Helena, quien le aseguró que ella seguirá presente en su vida, pero en otro cuerpo. Al volver en sí mismo en el hospital, el empresario le juró amor eterno a Valentina y reanudaron los preparativos para su boda, evento que tuvo lugar justo al final de episodio con todos sus seres queridos presentes.

Con la villana fuera del camino y la familia reunida después de haber vencido los males que seguían a los Fontana desde hace años debido a los negocios que llevaba don Danilo, la pareja se dio una nueva oportunidad en el amor.

