Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI  / Ella es la mamá de Zambrano, del 'Desafío': dijo que Gio le tiene rasquiñita

Ella es la mamá de Zambrano, del 'Desafío': dijo que Gio le tiene rasquiñita

Este 4 de noviembre, la madre del Súper Humano se conectó en videollamada con los presentadores de 'Día a Día' para hablar del rendimiento de su hijo en La Ciudad de las Cajas.

