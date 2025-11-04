Ella es la mamá de Zambrano, del 'Desafío': dijo que Gio le tiene rasquiñita

El exintegrante de Gamma y ahora miembro de Omega se ha convertido en una de las fichas más importantes del reality de los colombianos este 2025 gracias a su rendimiento en el terreno de juego, carisma y sinceridad con sus compañeros. Recientemente, el joven de 27 años fue víctima de críticas en redes sociales donde lo calificaron de "sobrado" al revelar que el único competidor al que considera un verdadero rival es a Rata.

Mira también: Por qué dicen en redes que Eleazar podría volver al 'Desafío': esta es la hipótesis



Quién es la mamá de Zambrano, del 'Desafío del Siglo XXI'

Se trata de la señora Miladis Esther Zambrano. La reportera barranquillera Rochi Stevenson fue la encargada de realizarle la entrevista a la familia y los amigos del competidor, por lo que se encargó de cuestionarla acerca de cómo ha visto a su hijo en el programa durante los últimos capítulos teniendo en cuenta que se encuentra indispuesto.



La primera mujer (de izquierda a derecha) en el cuadro de Rochi Stevenson es la mamá de Zambrano, del 'Desafío'. Foto: Caracol Televisión.

Al respecto, la mujer aseguró que es muy probable que esté delicado de salud tanto por la fiebre como por el resto de molestias, pues él no acostumbra a solicitar la ayuda de los médicos a menos que se sienta muy mal para competir.



Mira también: Equipo de Eleazar, del 'Desafío', se pronunció luego de que él confesara que fue abusado

Publicidad

Posteriormente, Miladis aprovechó el espacio para defenderlo de los acusaciones que él ha recibido en las plataformas digitales, asegurando que siente una gran admiración por Rata, a quien conoció cuando ambos estuvieron en la escuadra naranja en los primeros ciclos.

"Él específicamente no dijo que le daba miedo, él dijo que con el único competidor que se veía más fuerte y que la lucha iba a ser más apretada iba a ser con Rata (...) él quisiera competir con Rata en una final", explicó.

Publicidad

Mira también: Juan, del 'Desafío', se expone ante el polígrafo, se sincera sobre Valentina y menciona a Lucho

Poco después, afirmó que a pesar de que hay quienes quieren sacarlo lo más pronto posible del programa, ella estará haciéndole fuerza el próximo 5 de noviembre cuando se lleva a cabo el Desafío a Muerte.

"Ya Zambrano dijo que iba a colocarle el chaleco a Gio, ¿por qué a Gio? Porque a pesar de que fue el que lo escogió, le tiene como una pequeña rencilla. No digamos envidia, nadie tiene que envidiar porque todos son buenos, pero sí le tiene como una rasquiñita. Él le dijo en el Box Rojo que quería probar la izquierda de Zambrano, ¿para qué? Para que a Zambrano lo expulsaran", señaló cuando le preguntaron a quién enviaría al Box Negro a enfrentar a su hijo si tuviera la oportunidad de decidir.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.