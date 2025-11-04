Qué pasaría con Tina (sentenciada) si Mencho resulta ser La Elegida tal como sospechan

Un verdadero susto se llevó la capitana de Omega el pasado 31 de octubre luego de que malinterpretara un comentario que le hizo Potro al final del Desafío de Sentencia y Bienestar. La Súper Humana llegó al borde del llanto a la casa rosada y aseguró no solo que sería la próxima sentenciada del ciclo, sino también que quedaría eliminada porque supuestamente Mencho, quien porta el Chaleco de Sentencia ahora mismo, es La Elegida.

Mira también: Por qué dicen en redes que Eleazar podría volver al 'Desafío': esta es la hipótesis



Sin embargo, la joven se tranquilizó rápidamente al conocer que ella no es la segunda mujer que está en riesgo de eliminación, sino que es Tina.

"Quiero enfrentarme contigo, vamos a darla toda y que Dios le permita volver a la que quede y seguir dándola (...) Vamos para delante que esto ya casi se acaba, lo quiero mucho", dijo la integrante de Gamma cuando fue a entregar la temida prenda.

Mira también: Equipo de Eleazar, del 'Desafío', se pronunció luego de que él confesara que fue abusado



Qué pasa en el 'Desafío' si Mencho resulta ser La Elegida

El 21 de octubre, Andrea Serna se comunicó con los participantes que continúan en competencia para dar a conocer las novedades de la producción a propósito del inicio de la etapa de dos equipos. Según indicó, hay cambios para las personas que queden seleccionadas como El Elegido y que a lo largo del ciclo hayan recibido la noticia de que deberán enfrentar su cupo en el Box Negro.



Publicidad

Si el participante no logra cumplir con la tarea secreta y no tenía tampoco Chaleco de Sentencia, deberá ponérselo con normalidad, y si ya lo llevaba puesto y cumplió con lo requerido por la producción, tendrá que que deshacerse de él, salvándose de esta forma de la Muerte y eliminando inmediatamente al oponente de su mismo género.

Mira también: Juan, del 'Desafío', se expone ante el polígrafo, se sincera sobre Valentina y menciona a Lucho

Publicidad

En este caso, Tina quedaría eliminada sin necesidad de medir sus destrezas físicas en el terreno de juego contra la deportista olímpica.

Es necesario mencionar que, a pesar de que esta es una regla de la producción, la noticia no ha sido confirmada aún. Los fanáticos deberán estar atentos al enfrentamiento deportivo que tendrá lugar el 5 de noviembre en las noches de Caracol Televisión.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.