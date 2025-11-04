En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Equipo de Eleazar, del 'Desafío', se pronunció luego de que él confesara que fue abusado

Equipo de Eleazar, del 'Desafío', se pronunció luego de que él confesara que fue abusado

El pasado 1 de noviembre, el exintegrante de Omega concedió una entrevista para 'La Red' en la que se sinceró sobre una situación que vivió cuando tenía 5 años.

Qué dijo el equipo de trabajo de Eleazar, del 'Desafío', luego de su declaración en 'La Red'.
Qué dijo el equipo de trabajo de Eleazar, del 'Desafío', luego de su declaración en 'La Red'.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 4 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad