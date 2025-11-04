Equipo de Eleazar, del 'Desafío', se pronunció luego de que él confesara que fue abusado

El excapitán de Alpha en el reality de los colombianos 2025 causó sorpresa en sus seguidores al confesar en entrevista para 'La Red' que fue víctima de abuso en sus primeros años de vida y al mencionar que no se había pronunciado públicamente sobre el tema, añadiendo que su madre se llevaría una gran sorpresa cuando estuchara la noticia en televisión nacional.

Durante el encuentro, aseguró que la persona que se aprovechó de él fue un hombre cercano a la familia que trabajaba para la Policía Nacional y aseguró que fue una situación que se presentó durante varios meses hasta que el sujeto fue reubicado en su trabajo, por lo que dejó de ir a su vivienda.

Equipo de Eleazar, del 'Desafío', se pronuncia'

A través de una publicación en la cuenta oficial de Instagram del Súper Humano, su equipo realizó una publicación con la que recordó la importancia de sanar las heridas del pasado y hacer lo necesario para avanzar.

"Sanar no es olvidar. Es mirar el pasado con amor, con empatía… Y entender que todo fue perfecto. 🪬 Eleazar aprendió que incluso el dolor tiene un propósito cuando eliges verlo con consciencia. Cada herida, cada caída, cada silencio… Fueron parte del plan. No se trata de borrar lo vivido, sino de agradecerlo. De recordarlo sin rencor y entregárselo a Dios para que lo transforme. Porque cuando eliges ver tu historia con amor, la herida deja de doler y se convierte en propósito", se lee en la red.

Junto al emotivo mensaje, publicó también una serie de imágenes del coach de vida de su época escolar, más específicamente cuando cursaba prescolar en 1995. Asimismo, al final expuso una foto con su madre, mostrando de esta forma la estrecha relación que han mantenido a través de los años.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet ante esta noticia no se han hecho espera, pues le han expresado toda su admiración al competidor por su resiliencia: "Ningún niño debería pasar por eso 🥹. Admiro tu valentía ❤️‍🩹", "Mi ganador de este año ❤️ valiente 💪", son algunos de los mensajes que se destacan.

