Natti Natasha dio a luz a su segunda hija: con emotiva canción confirmó su nacimiento

En las últimas horas, Natti Natasha compartió un video muy especial, en donde confirmó que su segunda hija, Dominique, ya nació. Para esto compuso la canción '1 de noviembre', fecha en la que llegó a este mundo su bebé, por lo cual, no podía pasar esa fecha desapercibida.

Nació la hija de Natti Natasha

En su cuenta de Instagram, en donde acumula más de 35 millones de seguidores, dejó ver el clip en el momento exacto en donde le estaba diciendo a Raphy Pina que ya iba a dar a luz. Tras esta noticia, él se alista y empieza a levantar a todos los integrantes de su familia para que acompañen a su pareja en este momento tan importante.



Posteriormente, a la intérprete de 'Sin pijama' le dibujan una bomba en el estómago para cuando llegara el momento del nacimiento. Luego toda la familia organizó los maletines respectivos para ir al hospital. Cuando llegan al centro médico se pone la bata y la cofia para adecuarse e ir a la sala de partos.

Tras esto, muestra su outfit y cómo se encuentra para el momento más importante de su vida. Segundos después, por fin, aparece junto a su bebé, quien tiene un gorrito rosado y una cobija de rayas, para que no tenga frío. La recién nacida tiene el gesto de mirar a su mamá, y Natti Natasha solo sonríe de la emoción de traer a este mundo a su Dominique



Los seguidores y amigos no dudaron en reaccionar al nacimiento, por lo cual, dejaron los siguientes mensajes. "Qué linda familia, siempre el amor por encima de todo", "felicidades por la nueva bebé que llega a completar ese bello hogar", "hermosa princesa, Dios la cuide y la bendiga siempre", "cuando se tienen hijas, es como tener una amiga para toda la vida y las únicas mujeres que van a ser mejor que tú", "como se miraron al final ambas", "felicidades a toda la familia", dijeron algunos.

Por su parte, Raphy Pina, también subió una fotografía con su bebé y dedicó tiernas palabras. "Mi número favorito siempre ha sido el 111. Y hoy, con la bendición de Papá Dios y de la mujer que amo, llegó a nuestras vidas otra princesita. Gracias a todas las personas que aman a nuestra familia. Les presento, sin hacerlos esperar. Después les contaré cómo fue el proceso… No fue fácil, pero Dios nunca nos soltó la mano", afirmó.