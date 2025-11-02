Juan, del ‘Desafío’, se quebró al escuchar qué le diría su abuelo que murió

Y es que para Juan, que salió del ‘Desafío’ por una lesión en su dedo, uno de los momentos más duros fue cuando su abuelo materno murió por un cáncer y él no alcanzó a despedirse, porque estaba inmerso en el alcohol.

El exdesafiante contó que su mamá le había dicho que su abuelo estaba en la última etapa de la enfermedad, pero aun así no logró llegar desde Barranquilla a Antioquia para darle el último adiós y eso fue muy difícil para él.

No obstante, en el mensaje que su mamá le mandó, a través de El Sentenciado, le aseguró que no debe sentir remordimiento porque su abuelo estaría muy orgulloso de ver todo lo que ha logrado.

“Juan, hijo, yo creería que no debes sentirte culpable por no haber podido despedirte del abuelo. Yo creo que no lo hiciste a propósito, las cosas no se te dieron, no estabas en el mejor momento, actuando como debías actuar. De todas maneras en el fondo de mi corazón pienso que donde papá estuviera acá con nosotros se sentiría muy, muy, muy orgulloso de ti, yo creo que en medio de su inocencia, porque desconocía muchas cosas en cuanto a la tecnología, las redes, pero yo creo que él viéndonos tan contentos sabía que algo bueno estaba pasando para usted y para todos los de la familia… yo creo que al verlo todo tatuado diría: ‘Ay, Patricia, y ese muchacho suyo por qué así, él por qué se rayó esos brazos, por qué brinca todo el día; es que eso le da plata o por qué es así’. Porque ya sabes cómo era el abuelito de charro con sus cosas”, expresó la madre del antioqueño, que no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas.



El exdesafiante, que es muy amigo de Katiuska, agregó que su comportamiento respetuoso en el ‘Desafío’ fue en gran parte para enorgullecer a su familia y demostrar que puede alcanzar grandes cosas siendo una buena persona.

¿Cuánto dinero se llevó Juan, del ‘Desafío’?

Aunque Juan no logró ganarse el premio gordo del ‘Desafío’ (más de 1.000 millones de pesos), tampoco salió con las manos vacías. El exparticipante se quedó con 53 millones de pesos, un celular y una moto, premios que alcanzó gracias a su rendimiento.