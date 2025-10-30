Ana María Estupiñán, actriz de 'La Niña', está esperando su primer bebé

La actriz recordada por su participación en proyectos como 'La Niña', 'La ronca de oro' y 'Amar y vivir' de Caracol Televisión, anunció el pasado 29 de octubre que se encuentra embarazada de su primer bebé. La noticia la dio a conocer a través de un canal de YouTube que tiene en compañía de Mattías Bylin, su pareja sentimental.

"En mi carrera he tenido la oportunidad de interpretar muchos personajes, de darle vida a emociones que incluso nunca había podido estrenar, pero que aún así debían ser lo más reales posibles. He sido cantante, doctora, revolucionaria, cocinera, heroína, campesina, empresaria. Bueno, han sido muchos los personajes que he tenido en mi vida, pero este que viene para mí es el más importante porque será el que por fin podré compartir con Matty", mencionó al inicio del video.

En la grabación se le aprecia practicándose una prueba de embarazado. Al ver que el resultado es positivo, la joven no puede ocultar la emoción, por lo que se ríe nerviosamente y se apresura a revelarle a su acompañante lo que arrojó la prueba.



Con tan solo un par de horas de publicado, el video ya recoge casi 10 mil reproducciones en las plataformas y cientos de mensajes por parte de los seguidores de la pareja que los felicitan por la llegada de un nuevo miembro a su hogar.

"Que bonita noticia, Dios los siga bendiciendo con ese hermoso bebé, el amor más lindo", "Mis felicitaciones, qué linda etapa la que se viene. Les deseo muchas bendiciones. Un abrazo desde Santiago de Chile", "Muchas felicidades. Serán unos papás espectaculares", "Soy muy feliz al ver este tipo de noticias. Ahora sí conocerán el amor más puro que hay🥹️‍️", "Sin duda es el mejor papel de todos los tiempos", son algunos de los mensajes que se leen en la plataforma.

Por el momento no se conoce cuántas semanas de embarazo tiene, el género del bebé o qué nombre ha pensado la pareja ponerle al pequeño; de manera que sus admiradores deberán estar atentos a sus redes sociales para conocer todos los detalles sobre el embarazo y el nacimiento del menor.