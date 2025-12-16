Él sería el nuevo novio de Sofía Vergara, quien le lleva 14 años de diferencia

La intérprete de Gloria en 'Modern Family' vuelve a ser noticia en las plataformas digitales al aparecer en compañía de Douglas Chabbott en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 35 millones de seguidores. Aunque no expresó abiertamente que fuera su pareja sentimental, sí le dedicó un tierno mensaje que dio paso a que aumentaran las especulaciones sobre una posible relación.

Los rumores iniciaron hace meses, pues la pareja fue fotografiada en varios actos públicos. De hecho, Chabbott asistió al cumpleaños de la barranquillera en julio de 2025, el cual tuvo lugar en Cerdeña. Ambos fueron juntos a una cena privada que se realizó en el restaurante Nammos.

Poco después fueron vistos en un concierto de Oasis en Pasadena, California, a finales de septiembre y ahora se conoce una foto de ellos que decidieron hacer pública por sus propios medios.



Quién es Douglas Chabbott, el nuevo "novio" de Sofía Vergara

Chabbott es un empresario estadounidense que se desempeña como vicepresidente de Dasan Inc, una joyería de lujo con más de 30 años de experiencia en el mercado. Douglas tiene 39 años, lo que ha sido motivo de conversación entre los fanáticos de la colombiana, quienes han detallado que ella le lleva 14 años de diferencia.

A pesar de que la diferencia de edad, ambos demuestran estar felices con el vínculo que han construido, dejando a un lado el qué dirán.

Es necesario mencionar que la situación amorosa de Vergara ha despertado el interés de la prensa rosa y de sus admiradores desde que en julio de 2023 se conoció la noticia de su divorcio con el también actor Joe Manganiello, quien también encontró el amor tras la ruptura.

La pareja sostuvo un matrimonio de siente años. Vergara, de hecho, concedió una entrevista en donde aseguró que el motivo de su separación fue un desacuerdo que se presentó respecto a la maternidad, pues ella no deseaba ser una "madre vieja" y él sí quería dar ese paso en su vida.

Sin embargo, poco después, Manganiello también dio a conocer su versión de los hechos, argumentando que esta no fue la razón principal, sino que habían presentado un distanciamiento emocional que finalmente les pasó factura. Lo cierto es que ambos le dieron solución a este tema en febrero de 2024, cuando se formalizó el divorcio.