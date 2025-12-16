Publicidad

Sofía Vergara tendría nuevo novio: quién es Douglas Chabbotte y qué edad tiene - CaracolTV

Tras su separación de Joe Manganiello, Sofía Vergara publicó una fotografía en compañía del empresario estadounidense Douglas Chabbotte. Esto se sabe sobre su relación.

Él sería el nuevo novio de Sofía Vergara, quien le lleva 14 años de diferencia

El pasado 13 de diciembre, 'La Toti' compartió una foto en Instagram junto al que sería su nueva pareja. El post estaba acompañado de un romántico mensaje que despertó el interés de muchos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de dic, 2025
