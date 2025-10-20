Exesposo de Sofía Vergara se comprometió de nuevo: cuántos años le lleva a su prometida

El pasado 18 de octubre, el destacado actor de 'Magic Mike', 'Sangre Verdadera', 'Nonnas' y 'Cómo conocí a tu madre' causó múltiples reacciones en redes sociales al anunciar formalmente su compromiso, el cual, al parecer, tuvo lugar hace un par de meses. El artista había querido mantener esta noticia lo más privada posible durante los primeros días; sin embargo, ya se decidió a mostrar públicamente que se dará una nueva oportunidad en el amor.

Mira también: Sofía Vergara terminó en urgencias: con alarmante foto se disculpó por no ir a los Emmy Awards



"💍 24 de junio de 2025 💍", escribió en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge casi tres millones de seguidores. Junto a la descripción, agregó una fotografía en compañía de su pareja sentimental y de su mascota, demostrando de esta forma lo unidos que son y lo felices que están de dar un nuevo paso en sus vidas.



Quién es la prometida de Joe Manganiello, ex de Sofía Vergara

Se trata de Caitlin O' Connor, una destacada actriz, presentadora de televisión, modelo y productora de cine estadounidense nacida el 3 de agosto de 1986, por lo que a la fecha (2025) tiene 36 años, es decir es 13 años más joven que la expareja sentimental de 'La Toti', que nació el 28 de diciembre de 1976 y en la actualidad tiene 48 años.

Publicidad

Su primera aparición pública fue en diciembre de 2023 y se sabe que la celebración de su primer aniversario de novios ocurrió en Atlanta. A pesar de que se han mantenido un poco alejados de la prensa, en redes sociales acostumbran a mostrar su vida, pues realizan varios viajes alrededor de todo el mundo.

Mira también: Sofía Vergara mostró el resultado de su cirugía en redes sociales y presumió a su novio



Por qué terminaron Sofía Vergara y Joe Manganiello

La pareja estuvo casada entre 2015 y 2024, sosteniendo una relación cargada de risas y romanticismo. En julio de 2023 anunciaron que habían decidido separar sus caminos; sin embargo, no fue hasta meses después que la barranquillera decidió hablar abiertamente del tema en diálogo con El País, confesando de esta forma que la inestabilidad de la relación llegó porque Joe deseaba tener hijos y Vergara no se veía nuevamente transitando por la maternidad teniendo en cuenta su edad y el hecho de que su hijo Manolo ya tiene 34 años.

Publicidad

Mira también: Estatua de Sofía Vergara: cuánto mide en comparación con la de Shakira y cómo visitarla