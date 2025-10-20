En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Exesposo de Sofía Vergara se comprometió de nuevo: cuántos años le lleva a su prometida

Exesposo de Sofía Vergara se comprometió de nuevo: cuántos años le lleva a su prometida

¡Suenan campanas de boda! Joe Manganiello confirmó que dará nuevamente el "sí, acepto" en el altar con su nueva novia, Caitlin O’Connor, una destacada actriz estadounidense.

Publicidad

Publicidad

Publicidad