En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Yina Calderón se va de Colombia luego de su pelea con Andrea Valdiri en Stream Fighters 4

Yina Calderón se va de Colombia luego de su pelea con Andrea Valdiri en Stream Fighters 4

Luego de recibir innumerables críticas por el espectáculo que brindó el pasado 18 de octubre, la empresaria de fajas reapareció en redes para referirse al nuevo proyecto que emprenderá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad