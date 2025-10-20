Yina Calderón se va de Colombia luego de su pelea con Andrea Valdiri en Stream Fighters 4

Una verdadera polémica tuvo lugar en el Coliseo Med Plus de Bogotá durante la final de Stream Fighters 4, pues la pelea más importante estuvo a cargo de la DJ de guaracha y la bailarina barranquillera. A pesar de que la pelea se vio interrumpida debido a que Calderón se retiró de la contienda poco después de empezarla, la conversación continúa en redes y muchos se preguntan qué pasará ahora con las dos creadoras de contenido digital.

Mira también: Andrea Valdiri les contestó a quienes llaman a Yina Calderón "inteligente" por irse de la pelea



Yina Calderón se irá de Colombia tras la pelea con Andrea Valdiri

Días atrás se conoció que Calderón abandonaría Colombia debido a que tiene un compromiso laboral en el extranjero. Sr trata de su participación en el reality La Mansión de Luinny en República Dominicana, donde compartirá espacio con figuras públicas como Gailen, Abraham García, Andreina Bravo, Axel Buenísimo, Yurgenis Aular, entre otros.



A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la influenciadora aseguró que está más que lista para emprender este nuevo proyecto en su vida laboral: "Bebés, para jugar con las emociones, para poder desestabilizar a mis compañeros, para darle humor, rabia, enojo, que un día me quieran y al otro día ya no. Todo eso lo vamos a ver en La Mansión de Luinny. Para mí es un reto entrar a República Dominicana y ustedes lo van a poder ver desde Colombia", contó.

Mira también: “Tiene la realidad alterada”: Yina Calderón le envió mensaje a Andrea Valdiri tras Stream Fighters 4



De igual forma, dio a conocer que habrá otra colombiana en el programa de televisión y aseguró que muchos fanáticos la conocen.

Publicidad

De acuerdo con las hipótesis de algunos usuarios de Internet, Yina Calderón habría planeado desde hace semanas que no pelearía con 'La Valdiri' en el ring de boxeo y que solo aceptó participar en la contienda porque había una millonaria multa de por medio. Esto, al parecer, había sido motivo suficiente para que la mujer cumpliera con su compromiso de presentarse a la contienda, pero no comprometer su integridad física, pues debe estar en óptimas condiciones para el programa que está a punto de iniciar.

Mira también: La razón por la que Yina Calderón no peleó con Andrea Valdiri y se retiró: ¿tenía todo planeado?

Publicidad

El vuelo de Calderón está programado para el 25 de octubre a las 10:00 a.m.