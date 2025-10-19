Stream Fighters 4 era uno de los eventos más esperados por el público y tuvo lugar el sábado 18 de octubre desde las 4:00 p.m. con varios influenciadores y creadores de contenido listos para boxear ante millones de personas.

Sin duda, la pelea más esperada de la noche era la de Yina Calderón contra Andrea Valdiri, por tanto, era el último enfrentamiento de la noche. Sin embargo, lo sucedido en la pelea fue completamente inesperado para el público, pues Calderón se retiró inesperadamente.

Andrea Valdiri le hizo propuesta a Yina Calderón

En una entrevista posterior al enfrentamiento, Valdiri confesó que Yina había dicho “ya no aguanto más”, por eso ella le hizo una propuesta para que no se retirara y continuaran con la pelea: “le dije, yo te doy pasito, pero sigamos”. Parece que Calderón no quedó convencida con la sugerencia y se negó.

Visiblemente enojada por lo sucedido, por todos los kilos que había perdido para poder enfrentarse y por la decepción de los asistentes, sobre los que dijo que habían viajado, pagado entradas al evento, hotel y otras cosas, la barranquillera no ocultó su molestia.



Pelea Yina Calderón y Andrea Valdiri

La primera en entrar al ring fue Yina Calderón, lo hizo usando el tema principal de Dragon Ball Z y cada segundo iba aumentando la tensión en el ambiente. Posteriormente llegó el turno de Andrea Valdiri y allí iniciaron los problemas, la entrada de la mujer no salió como esperaba y el audio nunca funcionó.

A pesar de todo, la barranquillera anunció que saldría como una campeona, desfiló junto a su equipo y también se subió al cuadrilátero. Cuando las dos confirmaron que estaban listas inició el round 1 que, para sorpresa de todos, terminó solo unos segundos después.

Y es que, tras recibir varios golpes, Calderón se quedó quieta y por eso el juez del combate lo detuvo, pidiéndole que boxeara y se defendiera; sin embargo, ella tenía una idea distinta e inmediatamente anunció que se retiraba, no pelearía más.