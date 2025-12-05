Presentador de Sorteo Mundial 2026 tiene sangre colombiana: estuvo en 'Capitán América'

Este 5 de diciembre se llevará a cabo el Sorteo del Mundial del FIFA 2026, evento que tendrá lugar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, Estados Unidos. Esta no es solo una actividad que se dejará a la suerte, también será muy comentada debido a la intervención artística de varios invitados de lujo.

En esta oportunidad, Danny Ramírez será uno de los presentadores de la velada, por lo que unirá su talento al de otros dos anfitriones: Heidi Klum y el actor Kevyn Hart.

En el evento, por su parte, participarán artistas de la talla de Andrea Bocelli, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, quienes se encargarán de hacer la jornada mucho más acogedora.



Quién es Danny Ramírez, el presentador del Sorteo del Mundial 2026

Es un destacado actor nacido en Chicago, Estados Unidos, pero de raíces colombo-mexicanas, gracias a que su padre nació en el país suramericano. Tiene una extensa trayectoria en el mundo del entretenimiento; sin embargo, su ascenso a la fama internacional llegó gracias a su vinculación con el Universo Cinematográfico de Marvel.

Allí tuvo la oportunidad de interpretar a Joaquín Torres/ Falcon en las películas 'Falcon y el soldado del invierno' y 'Capitán América: un nuevo mundo'. Adicionalmente, ha hecho parte de producciones como 'Top Gun: Maverick', 'The last of us', y también tuvo una aparición importante en el video de Karol G 'Papacito'.

Recoge más de 500 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde constantemente muestra cómo es el detrás de escenas de algunas producciones, cómo es la química que tiene con algunos colegas del medio y cómo es su día a día como una importante figura de Hollywood.

Cuando se enteró de que estaría en el evento de fútbol no dudó en expresar la felicidad que lo invadía por ser seleccionado para ser la cara de uno de los momentos deportivos más esperados por los amantes del balompié.

"Crecí jugando fútbol y tener la oportunidad de presentar este sorteo, conocer a leyendas mundialistas y conversar con ellas es un sueño hecho realidad”, expresó en alguna oportunidad para medios internacionales.