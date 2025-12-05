Publicidad

Presentador del Sorteo Mundial 2026: Danny Ramírez tiene sangre colombiana - CaracolTV

Danny Ramírez es recordado por interpretar a Joaquín Torres/ Falcon en el Universo Cinematográfico de Marvel. Así recibió la noticia de que estaría en la famosa gala.

Presentador de Sorteo Mundial 2026 tiene sangre colombiana: estuvo en 'Capitán América'

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 5 de dic, 2025
Quién es Danny Ramírez, el presentador del Sorteo del Mundial México, Estados Unidos, Canadá 2026.