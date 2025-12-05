Familia de Deisy se pronunció sobre la propuesta de noviazgo de Rata en el 'Desafío'

Una verdadera sorpresa se llevaron los fanáticos del reality de los colombianos al enterarse de que los dos integrantes de Alpha ya son novios oficialmente. La propuesta tuvo lugar en La Ciudad de las Cajas, cuando Mafe Aristizábal alentó al competidor de OCR para que le hiciera la importante pregunta a la modelo fitness.

"O bueno, ¿por qué no hacemos algo ya? Pídele el cuadre de una vez para que esto sea oficial. Esa propuesta tiene que quedar aquí grabadita", dijo la anfitriona del programa, por lo que el Súper Humano le preguntó directamente a su colega: "Señorita Deisy, ¿quiere ser mi compañera de vida? Primero, lo especial que eres, y aquí un pequeño detalle", dijo mientras le entregaba el celular que él mismo se ganó en la pista.

Reacción de la familia de Deisy a la propuesta de Rata en el 'Desafío'

A través de una publicación en las historias de la cuenta oficial de Instagram de la Súper Humana, su equipo se pronunció sobre la propuesta. A pesar de que no emitió un extenso mensaje, sí dejó ver que está de acuerdo con el romance teniendo en cuenta que la joven aún se encuentra en Tobia, Cundinamarca.

En la imagen que postearon se observan tres fotografías que fueron tomadas justo cuando Rata le entregó las flores y el celular, lo que causó ternura no solo en la casa morada, sino también entre los fanáticos que estaban conectados con la producción de Caracol Televisión.

La historia de amor entre los dos deportistas nació en el programa cuando hacían parte de dos equipos diferentes (Deisy inició siendo Omega y luego pasó a Alpha, mientras que Rata empezó en Gamma y luego terminó en Omega). Luego del break, los jóvenes se reencontraron en el formato gracias a que algunos eliminados se reincorporaron en la competencia; al quedar en la misma escuadra han tenido la posibilidad de demostrarse mucho más sus sentimientos.

