¿La familia de Deisy, del 'Desafío', está de acuerdo en que sea novia de Rata? - CaracolTV

Luego de ganar la prueba en el Box Blanco, el Súper Humano aprovechó la visita de Mafe Aristizábal para hacerle una importante pregunta a Deisy, su compañera de Alpha.

Familia de Deisy se pronunció sobre la propuesta de noviazgo de Rata en el 'Desafío'

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 5 de dic, 2025
Cómo reaccionó la familia de Deisy a la propuesta de noviazgo de Rata en el 'Desafío'.