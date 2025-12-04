Kathe confiesa con cuánto dinero salió del 'Desafío' y en qué lo gastará

Kathe, quien perteneció a Neos en el 'Desafío', llegó a Preguntas a Muertes para hablar con Johncito sobre su experincia en el programa y cómo se ha sentido al saber que está esperando su primer bebé. Frente esto, ella afirma que está muy feliz porque será mamá primeriza.

Con cuánto dinero salió Kathe del Desafío

Por otr parte, la Súper Humana reveló en la entrevista que logró llevarse más de $5.000.000 y los invertirá en el negocio que tiene. Es de recordar que, el dinero que salió, fue de aquella vez que Neos ganó $35 millones, divididos de la siguiente manera: por ser los victoriosos en la prueba de Sentencia, Premio y Castigo se llevaron $15 millones, y Oppo obsequió $20 millones.

“En el almacén de mi papá tengo un puestico donde vendo lociones y gafas de sol, es toda una miscelánea: se consigue de todo. Lo que no encuentren allá, no lo encuentran en ninguna otra parte, de verdad. El almacén queda en Puerto Boyacá", añadió.

Qué dijo Kathe de Zambrano, del Desafío

La exparticipante afirmó que no tuvo roces con nadie, aunque reconoció que hubo algunas actitudes del atleta olímpíco que no le agradaron. Comentó que, durante el Box Rojo, no le pareció adecuada la forma en que él trató a su compañero de Neos.

"No, no hubo roces con nadie, pero de pronto Zambrano tuvo actitudes que no. Pues en la prueba de contacto no me gustó como trató a Pedro, pero igual él después se disculpó, pero yo no estaba en ese momento, pero igual siento que a veces, no sé, gritan mucho los compañeros", indicó.

Qué pasó entre Zambrano y Pedro

En el Box Rojo, los concursantes competían entre sí, pero un momento en particular se robó la atención: Zambrano le puso el pie a Pedro, ocasionando un tropiezo. Ese gesto generó tensión entre ambos; sin embargo, más tarde, cuando Pedro fue a entregar la comida, Zambrano aprovechó la oportunidad para disculparse por lo ocurrido.

