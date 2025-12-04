¿Kathe, del 'Desafío', está esperando niño o niña? En 'Día a Día' le hicieron prueba

El pasado 3 de diciembre, poco después de salir formalmente de La Ciudad de las Cajas al convertirse en la primera mujer en la historia del formato en competir embarazada, Kathe concedió una entrevista para el programa matutino, donde se sinceró con Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero e Iván Lalinde sobre su proceso de embarazo y la relación que lleva con Nicolás Acevedo.

Durante la transmisión, la exdesafiante reveló que lleva casi cuatro años de relación junto a su novio, a quien conoció debido a que los negocios familiares están ubicados muy cerca, y hasta aprovechó para confesar si han llegado a hablar sobre irse a vivir juntos o contraer matrimonio.

¿Kathe, del 'Desafío', espera niña o niño?

Durante la emisión, los presentadores decidieron divertirse con dos populares pruebas caseras que, según la tradición, podrían “predecir” si la deportista espera una niña o un niño. Aunque estas dinámicas no tienen sustento científico, generaron curiosidad entre los televidentes y un momento lleno de risas en el set.

La primera prueba consistió en ocultar dos cubiertos de cocina bajo su asiento. Según la creencia popular, el utensilio que la futura mamá elija sin saber cuál es revelaría el supuesto sexo del bebé. Para sorpresa del público, esta prueba indicó que Kathe estaría esperando una niña.

La segunda dinámica, aún más llamativa, utilizó una aguja y un hilo. La técnica consiste en sostener la aguja sobre la palma de la mano y observar su movimiento: si se desplaza en línea recta, se interpreta que será niño; si forma círculos, señalaría la llegada de una niña. En el caso de Kathe, la aguja no tardó en moverse en círculos, reforzando la idea de que una bebé estaría en camino.

A pesar del entusiasmo en el estudio y de que ambas pruebas coincidieron en el mismo resultado, Kathe y los presentadores fueron claros en que estos métodos no son confiables. La única forma de conocer con certeza el sexo del bebé será a través de los exámenes médicos correspondientes.

Lo que sí adelantó la deportista es que, de confirmarse que será una niña, ya tiene elegido el nombre: Emma. En cambio, confesó que aún no ha pensado en un nombre en caso de que finalmente sea un niño.

