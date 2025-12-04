Publicidad

El pasado 4 de diciembre, el Súper Humano visitó el set del programa matutino y se llevó una verdadera sorpresa luego de que le entregaran un vehículo moderno.

Así reaccionó la mamá de Pedro, del 'Desafío', al enterarse que le regalaron una moto

El pasado 4 de diciembre, el Súper Humano visitó el set del programa matutino y se llevó una verdadera sorpresa luego de que le entregaran un vehículo moderno.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 4 de dic, 2025
Qué dijo la mamá de Pedro, del 'Desafío', sobre el regalo que le dieron en 'Día a Día'.