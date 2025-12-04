Así reaccionó la mamá de Pedro, del 'Desafío', al enterarse que le regalaron una moto

Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Carlos Calero e Iván Lalinde se reunieron el pasado miércoles 4 de diciembre para cumplirle un sueño al exintegrante de Neos, quien abandonó La Ciudad de las Cajas debido a una lesión que presentó en su hombro Lina, su dupla en el reality de los colombianos.

Mira también: “Pobrecito”: Tina revela si habló con Eleazar en el descanso del 'Desafío'



El boxeador recibió una motocicleta que fue lanzada al mercado en agosto de este año. Emocionado, se montó en ella y les agradeció a todas las personas que le han demostrado su apoyo desde que se dio a conocer en la Carrera por Colombia, cuando Kevyn y Valkyria lo descubrieron y lo invitaron a ser parte de la exitosa producción.

La reacción de la mamá de Pedro, del 'Desafío', a su regalo en 'Día a Día'

Tan pronto recibió el obsequio, Pedro se puso en contacto con su madre por medio de una videollamada. Allí le informó que había cumplido el sueño de tener un vehículo gracias a la gestión que realizó el programa matutino. Esto significaba que no tendría que gasta el dinero que le dieron sus compañeros en la escuadra azul en la moto, sino que podría invertirlo en la escuela que quiere crear en su ciudad o en consentir a sus seres queridos.

Mira también: Sofía le recuerda a Kevyn sus amoríos en el ‘Desafío’ cuando él intenta coquetearle en broma





"Ma, mira, te quiero mostrar algo", le dijo el joven al mismo tiempo que Carlos Calero intentaba mantener la comunicación con la señora. La mujer señaló que no escuchaba bien debido a que se encontraba abordo de una bus; sin embargo, esto no fue impedimento para enterarse de la noticia y reaccionar con mucha emoción.

Publicidad

"Dios mío, Dios te bendiga hijo mío (...) Gracias a ustedes y a todos los colombianos, a mi hijo. Es que no escucho porque voy en una buseta", dijo en medio del encuentro.

Mira también: Zambrano se niega a pagar el arriendo del 'Desafío' y se desata una pelea: Leo se va contra Julio

Publicidad

Desde que se dio a conocer la noticia en las plataformas digitales, varios Súper Humanos de otras temporadas y usuarios de Internet han reaccionado, demostrando de esta esta forma que se sienten dichosos de que Pedro esté corriendo con buena suerte a pesar de su eliminación: "No lo podemos creer 😍🔥❤️😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭", "Te lo mereces", son algunos de los mensajes que se destacan.

No te pierdas Día a Día en las mañanas de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo. Revive aquí contenido exclusivo del programa.

