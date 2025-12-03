Personaje de ‘Vecinos’ al que embarazaron porque actriz esperaba bebé en la vida real

Isabela Córdoba, que en ‘Vecinos’ interpretó a ‘La Tata’, fue mamá a muy temprana edad (a los 21 años), cuando recién comenzaba su carrera como actriz. La bogotana acaba de firmar su contrato para participar en la producción de Caracol, cuando supo que estaba embarazada, por lo que tenía temor de perder su papel. No obstante, desde la producción le dijeron que no se preocupara por ese tema, contó ella en el pódcast ‘Construyendo tu mejor historia’.

“[…] Jerito [su primogénito] llegó y yo me asusté muchísimo. Yo acababa de firmar un contrato con Caracol, de hecho ‘Vecinos’, entonces claro, yo quedé embarazada y dije: ‘Me van a echar’. […] Yo, empezando mi carrera, me llené de miedos; sin embargo, hablé con Asier, que en ese momento era el productor de la novela, y él me dijo: ‘Tranquila, Isa, vamos a embarazar a tu personaje. No te preocupes’”, declaró la actriz y modelo.

Sus miedos se volvieron bendiciones y Córdoba tuvo la oportunidad de trabajar mientras su embarazo evolucionaba. Los fieles televidentes de ‘Vecinos’, que regresa a la programación de Caracol, también fueron testigos de cómo crecía el vientre de la actriz, aunque muchos no sabían que el embarazo era real.

‘La Tata’ es uno de los personajes inolvidables para la bogotana, pues le abrió las puertas en el mundo de la actuación. Además, contó, también se quedó en la memoria de muchos colombianos que aún la siguen reconocido por ese papel, aseguró en el pódcast.



¿Cuántos hijos tiene Isabela Córdoba?

La artista, que también trabajó en ‘Mentiras Perfectas’ y ‘Polvo Polvo Carnavalero’, tiene dos hijos. El mayor, de 16 años, parece su hermano, mientras que la menor, a la que tuvo a los 27 años, es idéntica a ella. La actriz ha repetido en diversas oportunidades que ellos son el mayor motor de su vida y es feliz de disfrutar su tiempo con sus retoños.

