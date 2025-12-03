Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
En Vivo 'Desafío'
'La Influencer'
Programación de Caracol

Quién es 'La Tata' de 'Vecinos', de Caracol: Isabela Córdoba estaba embarazada

Detalles sobre la actriz de 'Vecinos', novela de Caracol, que estaba embarazada en la vida real y, por lo mismo, tuvieron que embarazar a su personaje. Ella contó todo.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Personaje de ‘Vecinos’ al que embarazaron porque actriz esperaba bebé en la vida real

Ella misma contó que, antes de comenzar el proyecto de Caracol Televisión, se enteró que estaba esperando a su primer hijo y, cuando lo contó, tuvo el apoyo de toda la producción.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 3 de dic, 2025
Comparta en:
Actriz de 'Vecinos' que estaba embarazada en la novela