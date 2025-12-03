Publicidad

Novio de Kathe, del 'Desafío', apareció en 'Día a Día' y reveló si se van a casar

Este 3 de diciembre, la Súper Humana y Roldán visitaron el matutino para revelar cómo fue su experiencia en La Ciudad de las Cajas. La joven fue sorprendida por Nicolás Acevedo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 3 de dic, 2025
Novio de Kathe, del 'Desafío', apareció en la transmisión de 'Día a Día'.