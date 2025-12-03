Novio de Kathe, del 'Desafío', apareció en 'Día a Día' y reveló si se van a casar

Kathe, la primera embarazada en la historia del reality de Caracol Televisión, fue sorprendida en 'Día a Día' por Nicolás Acevedo, su pareja sentimental, quien accedió a conversar con Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Carlos Calero e Iván Lalinde sobre la dulce espera.

Durante el encuentro, el joven confesó que tenía sospechas de que su novia podría estar en la dulce espera cuando Caracol Televisión liberó el pasado viernes 28 de diciembre el avance del capítulo en el que se anunciaba que una jugadora podría estar en embarazo. Según informó, estaba con su papá, su madrastra y su hermano cuando se enteró que próximamente estará cambiando pañales.



¿Kathe, del 'Desafío', y su novio planean casarse?

Lalinde no desaprovechó la oportunidad para preguntarle al joven qué piensa hacer ahora que se le creció la familia: "Cuando veía las imágenes de Kathe, cuando veías que le daban estos regalitos anoche, ¿qué pensabas?, ¿'Bueno, nos vamos a ir a vivir a un apartamento juntos' o cómo son los planes?", cuestionó.

La pareja de la Súper Humana aseguró que primero quiere tomarse las cosas con calma mientras deciden cuál será el siguiente paso en su relación: "Claro, eso de una vez uno se entera de esa noticia se le vienen a la mente muchas cosas. Sí, pues la idea es primero llegar", contestó.

Acevedo es un estudiante de Ingeniería Eléctrica que se dedica a trabajar en la ferretería familiar que está ubicada en Puerto Boyacá. Conoció a la competidora debido a que este negocio está ubicado muy cerca a los dos locales de la familia de Kathe; por lo que ella constantemente pasaba por allí.

Después de seis meses de conquista, las cosas finalmente se dieron, y ahora están a punto de cumplir cuatro años de relación.

Kathe también contó cómo reaccionaron sus padres cuando se comunicaron con ella después de su eliminación teniendo en cuenta que se enteraron de la noticia en medio de televisión nacional.

