Acusan a Zambrano de "darle una puñalada" a Tina en el 'Desafío' y beneficiar a Isa

Un verdadero susto se llevaron fanáticos del programa de Caracol Televisión al ver la descompensación que sufrió Tina en el Box Amarillo durante el Desafío de Sentencia y Hambre que se llevó a cabo con la eliminación de Kathe y Roldán del programa debido al estado de embarazo de la deportista.

El desmayo generó todo tipo de reacciones en la casa Gamma; mientras unos criticaron a la competidora, acusándola de querer sobresalir a pesar de que no se encontraba en óptimas condiciones para visitar el terreno de juego, otros aseguraron que quizás es Julio, su dupla, quien no están dando la talla en esta instancia del programa.



Dani, hermana de Tina, se fue en contra de Zambrano en el 'Desafío'

A través de una publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram, Dani salió en defensa de su melliza, comparando de esta forma el incidente que sufrió Isa mientras cumplían con la penitencia del día de playa en el Rincón de los Castigos.

"Tina se veía mal en la prueba y aún así lo dio todo. Y para colmo viene la puñalada de su propio equipo y precisamente del capitán. Es justamente en situaciones así donde en verdad se conoce a las personas: en lugar de ayudar o preocuparse, algunos solo aparecen para criticar. A veces olvidamos que, antes que cualquier competencia, lo más importante es ser humanos", escribió junto al clip en el que se observa su caída y al equipo médico prestándole ayuda.





Posteriormente, sacó a colación el desmayo de Isa, asegurando que con ella sí se mostraron comprensivos y no ejercieron presión, sino que le dieron espacio para descansar y recuperarse:

"Para Isa hubo comprensión, para Tina juicio. La doble vara habla sola", mencionó.

A pesar del impase, la joven fue estabilizada. De hecho, cuando se reunió con Andrea Serna y sus contrincantes después del enfrentamiento deportivo, dio a conocer que se encontraba mucho mejor de salud.

