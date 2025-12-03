Publicidad

Acusan a Zambrano de "darle una puñalada" a Tina en el 'Desafío' y beneficiar a Isa - CaracolTV

Durante el capítulo 104 del reality de los colombianos, la Súper Humana sufrió un desmayo en medio de la pista, lo que generó todo tipo de comentarios en la casa Gamma.

Acusan a Zambrano de "darle una puñalada" a Tina en el 'Desafío' y beneficiar a Isa

Durante el capítulo 104 del reality de los colombianos, la Súper Humana sufrió un desmayo en medio de la pista, lo que generó todo tipo de comentarios en la casa Gamma.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 3 de dic, 2025
Dani salió en defensa de Tina al ver su desmayo en el 'Desafío'. Esto dijo de Zambrano.