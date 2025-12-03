Reacción de los papás de Kathe, del 'Desafío', a su embarazo a los 22 años: "Me cuidaban"

Toda la atención de los fanáticos del 'Desafío' está centrada en Kathe, la primera participante en la historia del programa en quedar embarazada. La Súper Humana visitó el set de 'Día a Día' este 3 de diciembre para hablar de su experiencia en La Ciudad de las Cajas junto a Roldán.

Mira también: Acusan a Zambrano de "darle una puñalada" a Tina en el 'Desafío' y beneficiar a Isa



Cómo reaccionaron los papás de Kathe, del 'Desafío', a su embarazo

Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero e Iván Lalinde le preguntaron a la competidora si ya tuvo la posibilidad de hablar con sus padres sobre la dulce espera teniendo en cuenta que se enteraron de la noticia a través de televisión nacional. La deportista respondió afirmativamente, añadiendo que sostuvo comunicación con ellos en la noche del 2 de diciembre, cuando salió del formato.



Mira también: Novio de Kathe, embarazada del 'Desafío', reapareció y envió mensaje tras su eliminación

"La verdad por mi papá estaba súper asustada porque sí me ha cuidado mucho (...) Estaban súper felices, o sea, a mí me tomó por sorpresa. Yo lo de mi mamá sí lo sabía porque ella ya me estaba pidiendo nietos, ella decía 'yo ya quiero un nieto', pero mi papá sí me daba... Estaba súper feliz. Hasta se le puso la voz así entrecortada", explicó en medio del encuentro.

Kathe reveló también que sus padres serán abuelos por primera vez y que están que no se cambian por nadie; por lo que la dulce espera no solo tiene emocionados a los fanáticos de la producción, sino también a los integrantes de su núcleo más cercano.





La integrante de la escuadra azul empezó a presentar síntomas de embarazo cuando estaba con Sofía en la casa, pues su compañera estaba comiendo pescado, olor que le generó náuseas. Luego de compartirle que tenía un retraso en su periodo, la joven se sometió a una examen de farmacia que arrojó un resultado positivo. No fue hasta un par de horas después que se confirmó la noticia cuando cuando fue revisada por el equipo médico del programa.

Publicidad

Mira también: “No podía respirar”: Kathe, del 'Desafío', confiesa cómo se sintió antes de su salida

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.