Cuánta plata le exigían a Giovanny Ayala por la liberación de su hijo Miguel Ayala

Miguel Ayala y Nicolás Pantoja ya se encuentran rodeados de sus seres queridos luego de que el pasado 2 de diciembre el Ministerio de Defensa, en cabeza de Pedro Sánchez, confirmara que fueron rescatados en medio de un operativo que se realizó en La Sierra, Cauca, y que se llevó a cabo gracias a la colaboración de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.
De acuerdo con la información divulgada por la Policía Nacional, los secuestradores estaban solicitando una alta suma de dinero para que el artista del género popular y su mánager se reencontraran con sus seres queridos.
"Los secuestradores, un grupo de delincuencia común, exigían $7.500 millones. No se descarta que hubieran sido subcontratados por un grupo armado organizado con presencia en la zona", señaló.
Adicionalmente, revelaron que uno de los presuntos responsables fue capturado y que ya se encuentra en marcha la investigación para esclarecer el caso.
En diálogo con 'Noticias Caracol', Pantoja reveló que estuvieron todo el tiempo encadenados en los pies para evitar que se escaparan y que los delincuentes tenían miedo de que ellos huyeran en cualquier momento.
Los jóvenes viajaron hasta el Cauca debido a que Miguel ofreció un concierto en Huisitó, El Tambo. El 18 de noviembre fueron reportados como secuestrados luego de que fueran abordados por hombres armados que iban en dos carros y una motocicleta. Según las primeras versiones, el artista y su mánager se desplazaban por la vía Panamericana, desde Popayán hasta Palmira, Valle del Cauca, para tomar un vuelo en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón; sin embargo, fueron obligados a devolverse por la misma carretera, pero desviarse del camino.
En total estuvieron secuestrados durante 15 días, mismos en los que sus seres queridos se tomaron las plataformas digitales en busca de solidaridad y en los que también realizaron jornadas de oración para pedir por su pronta liberación.
Después de días de incertidumbre, Giovanny Ayala y ambas familias se enteraron el pasado 2 de diciembre que el operativo de la Policía había sido un total éxito y que podrían ir a reencontrarse con las víctimas.