Primer encuentro de Giovanny Ayala con su hijo Miguel Ayala luego de ser rescatado

Un verdadero parte de tranquilidad fue el que recibieron las familias de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja luego de que Pedro Sánchez, ministro de Defensa, confirmara que ambos fueron rescatados en el Cauca en medio de un operativo organizado entre la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

En horas de la noche del pasado 2 de diciembre, la institución publicó en sus redes sociales el video completo del rescate, en el que se observa cómo se preparó el operativo, quién fue el capturado y el momento exacto en el que los jóvenes se enteraron de que nuevamente estaban en libertad.

Reencuentro de Giovanny Ayala con su hijo Miguel Ayala

Asimismo, compartieron el video del reencuentro de los jóvenes con sus familias. Miguel fue abrazado de inmediato por un grupo de aproximadamente diez personas que le daban la bienvenida. Entre lágrimas, el exponente del género popular se mostró emocionado por regresar a su rutina diaria teniendo en cuenta que estuvo inmerso en la selva durante 15 días.



"Hoy descubrí que no lo hacen por un sueldo, lo hacen por pasión. ¿Quién va a poner el pecho por alguien que no es de la familia? Como colombianos que somos hoy descubrí que la Policía son ángeles de nosotros. Gracias, señores, por existir", dijo Giovanny en medio del encuentro.

Ayala y Pantoja fueron secuestrados el pasado 18 de noviembre luego de que el intérprete ofreciera un concierto en Huisitó, El Tambo. Ambos fueron abordados por dos carros y una motocicleta en la que iban hombres armados cuando se desplazaban desde Popayán hasta Palmira, Valle del Cauca, (la vía Panamericana) para tomar un vuelo en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

Los delincuentes les exigieron devolverse, pero desviarse del camino, por lo que se perdió cualquier rastro de los implicados. De acuerdo con el informe preliminar de Noticias Caracol, el responsable habría sido Carlos Patiño, de las disidencias de Mordisco. Por su parte, el jefe de la cartera detalla que habrían estado en manos de la delincuencia común; por lo que el caso continúa siendo investigado por las autoridades competentes.

Mientras tanto, las víctimas se someterán este 3 de diciembre a exámenes de rutina para evaluar su estado de saud.