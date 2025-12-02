Así se enteró Giovanny Ayala que su hijo, Miguel Ayala, fue rescatado: llamada en vivo

Por medio de una llamada telefónica, el cantante de música popular se enteró de la confirmación del rescate de su hijo Miguel Ayala, quien estuvo retenido por aproximadamente 15 días. El secuestro tuvo lugar cuando se desplazaba desde Popayán hasta Palmira, Valle del Cauca para tomar un vuelo en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, más específicamente en la Vía Panamericana.

La llamada del ministro de Defensa y Giovanny Ayala

El ministro aprovechó que los medios de comunicación estaban reunidos para ponerse en contacto con el artista por medio de una llamada de WhatsApp. A pesar de que el intérprete de 'De rodillas te pido' ya se había enterado de la novedad, se mostró muy emocionado de recibir un parte de tranquilidad.



#VideoBlu Esta es la llamada que le hizo en vivo el MinDefensa Pedro Sánchez al cantante de música popular, Giovanny Ayala, notificándolo sobre el rescate de su hijo, Miguel Ayala y su mánager. pic.twitter.com/BEUx8FZpZX — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 2, 2025

"Giovanny, qué alegría escucharlo. Disculpe, lo voy a poner en altavoz porque muy seguramente lo va a escuchar el mundo (...) Así es, ya Miguel va a estar en el lugar que debe estar, el mánager también fue liberado, una ejecución impecable de héroes de la patria", dijo Sánchez.

Por su parte, el exponente del popular contestó: "Dios lo bendiga a usted, a toda su familia, a la fuerza pública".

Finalmente, el ministro hizo un llamado para recordar la importancia de denunciar y mantener la confianza en la institución teniendo en cuenta que el operativo se llevó en conjunto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

Quién es Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala

Es una promesa del género popular en Colombia. De acuerdo con la información expuesta en sus redes sociales, inició su carrera musical en 2021 y, tras lanzar algunos sencillos (dentro de los que se destacan 'No te pido nada más' y 'Llorar'), optó por participar en 'Yo Me Llamo' donde imitó a su progenitor en frente de Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno. Esta se convirtió en una gran vitrina para dar a conocer su talento a nivel nacional.

En una de sus última publicaciones, mostró la entrevista que tuvo para un podcast llamado 'Te amo Villavo', en donde confesó que la relación con su padre era muy cercana y que atesora cada una de las presentaciones que hicieron juntos gracias a la calidez del público.