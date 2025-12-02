Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Embarazo en el 'Desafío'
'La Influencer'
Programación de Caracol

Así se enteró Giovanny Ayala que su hijo, Miguel Ayala, fue rescatado: llamada en vivo - CaracolTV

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se comunicó con el cantante de música popular para notificarle del éxito que tuvo operativo de rescate de su hijo y el mánager.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Así se enteró Giovanny Ayala que su hijo, Miguel Ayala, fue rescatado: llamada en vivo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se comunicó con el cantante de música popular para notificarle del éxito que tuvo operativo de rescate de su hijo y el mánager.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de dic, 2025
Comparta en:
Así se enteró Giovanny Ayala