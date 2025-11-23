En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Quién era el hombre que fue secuestrado junto a Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala

Quién era el hombre que fue secuestrado junto a Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala

A pesar de que ya se sabía que el cantante de música popular fue secuestrado junto con su mánager, no se conocía la identidad de esta persona. Este es el sujeto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad