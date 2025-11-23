Quién era el hombre que fue secuestrado junto a Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala

El 19 de noviembre fue secuestrado el cantante de música popular Miguel Ayala en Cajibío, Cauca, mientras se desplazaba por la Vía Panamericana, pues planeaba ir desde Popayán hasta Palmira, Valle del Cauca. De acuerdo con las versiones entregadas por las autoridades, el vehículo en el que iba fue interceptado por hombres armados a bordo de dos camionetas y una motocicleta, quienes les solicitaron regresar y desviarse del camino.

Mira también: Al borde del llanto, Giovanny Ayala hizo petición a Gustavo Petro por el secuestro de su hijo



Quién era el hombre que acompañaba a Miguel Ayala cuando fue secuestrado

Aunque inicialmente no se conocían muchos detalles sobre su identidad, Jairo Maturana, mánager del cantante, fue el encargado de exponer que Nicolás Pantoja, el tour mánager que también se vio involucrado en esta situación. A través de una publicación en las historias de su cuenta de Instagram expuso la preocupación que no solo lo invade a él, sino también a las dos familias de los jóvenes.



"La esperanza no se paga. Dos vidas, dos familias, un mismo clamor: libertad ya", escribió en la red.



Publicidad

De acuerdo con el perfil de Pantoja, es un estudiante de derecho que se dedica a trabajar en bienes raíces. Además de esta faceta, se desempeña como tour mánager, lo que le ha permitido mezclar su pasión por la música con su trabajo. En Internet, demuestra ser un apasionado por los viajes, los caballos y también ha presumido la relación que sostiene con el hijo del intérprete de 'De rodillas te pido', 'Historia de amor', 'De mal en peor' y 'Anoche le escribí'.

Mira también: Revelan últimos videos de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, antes del secuestro

Publicidad

De acuerdo con las autoridades, los agresores dijeron que pertenecían al frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC; sin embargo, la organización negó este vínculo por medio de un video difundido el 21 de noviembre,

“No tenemos ninguna relación con el secuestro del cantante Miguel Ayala y su acompañante. Rechazamos los señalamientos que nos vinculan con el secuestro del joven artista”, señalaron.

Mira también: Giovanny Ayala reapareció con desgarradora dedicatoria para Miguel, su hijo secuestrado

La familia de Miguel ha optado por mantenerse alejada mientras se esclarece el caso; no obstante, Giovanny recientemente apareció en redes sociales para pedirle a sus seguidores respeto y empatía, así como también para resaltar las cualidades de su hijo, de quien no ha recibido noticia hasta el momento.

