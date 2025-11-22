Al borde del llanto, Giovanny Ayala hizo petición a Gustavo Petro por el secuestro de su hijo

El pasado 18 de noviembre fue secuestrado Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, mientras se desplazaba de Popayán hacia Palmira, Valle del Cauca, junto con su mánager, Nicolás Pantoja. Ambos viajaban por la Vía Panamericana, en Cauca, después de cumplir una agenda de conciertos durante el puente festivo.

Este sábado 22, el artista publicó un nuevo video en sus redes sociales refiriéndose al delicado momento que atraviesa su familia:

“Miguel Ayala es un muchacho de 21 años, no es rebelde. Es un niño que estaba junto a Nicolás, muchacho que lo acompaña 24/7, y cae en manos de una gente que… les pido por favor no estallen esta guerra. Le pido a Dios que les afloje su corazón, que caigan en cuenta que son muchachos que solamente llevan alegría a través de su pasión por la música a municipios que en algunos casos están en la violencia”, expresó con evidente angustia.

Giovanny Ayala le envió mensaje a Gustavo Petro

Ayala añadió que el secuestro habría ocurrido porque su hijo y su representante ingresaron a una zona de riesgo sin dimensionarlo: “Ellos se meten a un territorio que, por la ingenuidad de ellos, caen en las manos de estas personas. Les pido por favor que guarden su integridad, su vida, que les respeten”.



Con la voz entrecortada y visiblemente afectado, el cantante hizo una solicitud directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro:

“No solamente por el caso de mi hijo, sino por todos los que están secuestrados. Pero por favor, como padre, le pido al señor presidente que desplace todo su equipo del Gaula, la Policía, Sijín, por favor, para el pronto regreso de mi hijo”.

El intérprete de 'Historia de amor' y 'De rodillas te pido' también solicitó prudencia y responsabilidad a los medios de comunicación que han cubierto el secuestro: “A los medios de comunicación, prudencia, por favor. Mucha prudencia. Esto no son memes, esto es la vida real. Hoy me pasó a mí, mañana les puede pasar a ustedes; Dios no quiera”.

¿Qué le pasó al hijo de Giovanny Ayala?

Según lo reportado por las autoridades, Miguel Ayala y Nicolás Pantoja fueron abordados por varios hombres armados que se movilizaban en dos vehículos y una motocicleta. Los obligaron a detenerse, regresar y desviarse de la ruta original, llevándoselos con rumbo desconocido.

Ya se cumplen más de 48 horas del secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, y aún no se conoce información sobre su liberación. Aquí una línea de tiempo e imágenes de lo que ocurrió en el concierto horas antes de su captura.



Siga la señal de Noticias Caracol… pic.twitter.com/A7QsVfHTPd — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 21, 2025

El hecho ocurrió en la zona de El Túnel, en el municipio de Cajibío, Cauca, un corredor donde tiene presencia la estructura criminal que hace parte de las disidencias de las FARC, específicamente los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, liderados por alias Iván Mordisco.

¿Quién es Miguel Ayala?

Miguel es un joven cantante de música popular que desde 2021 ha venido construyendo su carrera artística. Ha realizado covers, lanzado proyectos propios y en varias ocasiones ha compartido escenario con su padre.

Además, participó en el concurso ‘Yo Me Llamo’, donde imitó al propio Giovanny Ayala frente a Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, demostrando su talento y su intención de abrirse camino en la industria.

