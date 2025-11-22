En vivo
Pura diversión
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Al borde del llanto, Giovanny Ayala hizo petición a Gustavo Petro por el secuestro de su hijo

Al borde del llanto, Giovanny Ayala hizo petición a Gustavo Petro por el secuestro de su hijo

Tras más de 48 horas del secuestro de su hijo, Miguel Ayala, el cantante le envió un sentido mensaje al presidente de Colombia y también le solicitó prudencia a los medios de comunicación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad