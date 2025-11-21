Exparticipante del ‘Desafío’ terminó con su novio y reveló qué pasó: “Fue hace tres semanas”

Este 21 de noviembre, Sathya regresó al ‘Desafío Sin Filtro’, en donde habló acerca de sus compañeros que actualmente la están dando toda en esta etapa de la Semifinal. Además, dijo algo que dejó a todos impactados, y fue que terminó con su novio, quien respondía al nombre de Camilo Lion. ¿Qué ocurrió?

Mira también: Pelea entre Cami y Sathya del Desafío: VIDEO de su enfrentamiento en el 'ring de boxeo' y resultado



Sathya, exparticipante del 'Desafío', terminó con su novio

“Ya estoy libre como el viento, feliz, Desafortunadamente, la relación no funcionó y se terminó. Ya no nos entendíamos y había demasiada toxicidad y nada, yo decidí. Sinceramente, ahorita no estaba en la disposición de seguir en la relación de esa manera. ”, empezó diciendo.



Ese comentario llamó mucho la atención de los presentadores, y después Sathya, quien estuvo en Alpha, afirmó que todo se acabó aproximadamente hace tres semanas. “Yo estoy tranquila, pero igual a uno le queda la tusa, mientras ahí y duramos nueve meses. La verdad, es que tener una pareja antes de irte al Desafío, y volver y que las cosas sigan bien, es complicado.”, agregó.

Publicidad

Posteriormente, reveló que la confianza se tornó muy compleja, ya que, él pensaba que ella lo iba a elegir sobre todas las personas. Después de esto, indicó que por el momento no se está hablando con nadie, pero que sí existen personas que le han escrito, pero no quiere romperle el corazón a nadie.



Quién era el novio de Sathya, del ‘Desafío’

Precisamente, en el sexto capítulo del Desafío, Sathya, exparticipante del programa, decidió hablar acerca de aquel hombre que la hacía feliz en ese entonces. Indicó que él vende verduras, es cotero y tiene que estar en Abastos. Adicionalmente, indicó que no es un hombre que no tiene todo el tema económico, pero le da mucho amor y es auténtico.

Mira también: Sathya habla de ‘arrunchis’ en el Desafío: “yo no me metí en las cobijas para tapar”

Publicidad

Adicionalmente, se puede destacar que él es un entrenador personal y junto a Sathya se le veía en el gimnasio o en los diferentes escenarios practicando el deporte. Asimismo, en su cuenta de Instagram se observa que es una persona que es apasionada por la calistenia y también por el Street workout. Duraron nueve meses juntos, pero tras su salida del 'Desafío', ella decisió terminar con su relación y ahora está soltera, según indicó recientemente.