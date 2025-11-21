En vivo
La Influencer
Exparticipante del 'Desafío' terminó con su novio y reveló qué pasó: "Fue hace tres semanas"

Exparticipante del ‘Desafío’ terminó con su novio y reveló qué pasó: “Fue hace tres semanas”

En el ‘Desafío Sin Filtro’ estuvo Sathya, eliminada del programa, y habló de su situación amorosa y también dio su opinión sobre lo que está pasando actualmente con los nuevos equipos, Alpha, Neos y Gama.

