En vivo
La Usurpadora
Síguenos en:
Tendencias:
MISS UNIVERSO 2025 EN VIVO
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Yudisa explicó la razón por la que no reemplazó a Lucho por Kevyn en el 'Desafío'

Yudisa explicó la razón por la que no reemplazó a Lucho por Kevyn en el 'Desafío'

La capitana de Alpha y Myrian visitaron la Suite de ditu luego del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo que tuvo lugar en el Box Blanco. Esto fue lo que conversaron.

Publicidad

Publicidad

Publicidad