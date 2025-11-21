Yudisa explicó la razón por la que no reemplazó a Lucho por Kevyn en el 'Desafío'

La integrante de la casa morada despejó las dudas respecto a lo que ocurrió en el inicio de la etapa final en el reality de los colombianos, cuando tuvo la posibilidad de hacer un enroque, medida que consistía en realizar un único movimiento para sustituir a un hombre de un equipo por otro, o hacer la misma jugada con una mujer.

En aquella oportunidad, Yudisa tomó la decisión de sacar a Mencho de Alpha y enviarla para Neos, quedándose de esta forma con Valkyria dentro de su escuadra. Aunque la exganadora es una de las fichas más fuertes, muchos competidores y seguidores del formato aseguraron que hubiese sido mejor fortalecerse ella misma teniendo en cuenta que inició formalmente la competencia por parejas.

¿Por qué Yudisa no eligió a Kevyn como su dupla en el 'Desafío'?

En medio de la Suite de ditu, la deportista fue abordada por la competidora de OCR acerca de cómo se sentía con Lucho, su dupla. A pesar de que aseguró que se siente confiada del desempeño que han tenido y también del rendimiento de su compañero, insinuó que considera a Kevyn como uno de los más fuertes.



Myrian aprovechó el espacio para indicarle que si hubiese elegido a Kevyn, conformarían una de las duplas más fuertes de todo el juego:

Ante este comentario, la joven admitió que sí pensó en esa posibilidad, pero añadió que no quiso tomarla: "Sí, hubiera quedado una dupla chévere, peor pues obviamente también pensé en fortalecer al equipo, pero sin fortalecer tanto a una pareja", dijo.

Finalmente, se refirieron a Mencho, asegurando que sí se notaron un cambio en Alpha cuando movieron a estas dos participantes.

"Cuando cambió a Mencho por Valkyria dije, pues es como lo mismo, cambió fuerza por fuerza, pero no. Valkyria es mucho más habilidosa por lo que ha visto estos días", dijo la integrante de los naranjas.

