Nosotras® gana doble reconocimiento por impulsar el cambio de hábitos con campañas innovadoras

La marca de cuidado íntimo Nosotras® fue doblemente galardonada. Su campaña "Del mito al hábito" recibió el Effie Colombia 2025 y "#HazloSinMiedo" fue reconocida en los TikTok Ad Awards Colombia 2025. Dos premios distintos que celebran estrategias capaces de generar conversación y transformar hábitos.

La campaña "Del mito al hábito" nació ante la disminución en el uso de protectores diarios. Muchas mujeres habían dejado de usarlos debido a mitos.



Durante su investigación, el equipo de Nosotras® descubrió que muchas mujeres usaban la misma ropa interior por más de 24 horas, sin saber que cambiar el protector con frecuencia, al menos 3 veces al día, podía ser una práctica más saludable para cuidar su Zona V. Esa observación se convirtió en el punto de partida para una conversación abierta sobre higiene íntima.

La iniciativa tomó forma a través de televisión, redes sociales y espacios educativos, incluyendo la creación de La Real Academia de la Vulva, un proyecto con respaldo médico que llevó el tema del cuidado íntimo a universidades, foros y comunidades.



Esta campaña no solo fortaleció la confianza de las consumidoras, sino que también ayudó a normalizar un diálogo que muchas veces se evita. "La efectividad no se trata solo de vender, sino de generar conversaciones que empoderen y transformen hábitos", señaló el vocero de la marca.

En el terreno digital, Nosotras® también se destacó con "#HazloSinMiedo", reconocida por TikTok como una de las campañas más auténticas y relevantes del año. La propuesta invitó a hablar sin miedo sobre el uso de tampones y a vivir la menstruación con naturalidad.

Con el apoyo de creadoras de contenido, humor y mensajes educativos, la marca logró que un tema tabú se convirtiera en tendencia positiva, acumulando millones de visualizaciones y conversaciones orgánicas. Destacando su capacidad para conectar con las audiencias jóvenes y promover un mensaje de confianza y libertad.

Estos reconocimientos para Nosotras® no hablan solo de buenas campañas, sino de algo más importante: demostrar que la publicidad también puede ayudar a las mujeres. Con “Del mito al hábito” y “#HazloSinMiedo”, la marca reafirma que la comunicación con propósito puede educar, derribar tabúes y empoderar.