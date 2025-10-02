Nosotras, la marca líder en protección femenina en Colombia, avanza hacia un futuro sostenible

En su búsqueda por la sostenibilidad, Nosotras® ha alcanzado grandes avances. Su planta en Rionegro es la primera en Colombia en certificar el uso de 100% de energía renovable y en obtener la condición de carbono neutro. Esto no solo representa un compromiso ambiental, sino que también genera un impacto social: con la estrategia Más Bosques, la compañía apoya a familias campesinas, incentivando la protección de fuentes de agua y la conservación de los bosques.

Esta marca cuenta con la granja solar más grande del país, ubicada en Cauca, que abastece una parte importante de sus operaciones. Su modelo de suministro de materias primas también está alineado con estándares de sostenibilidad. Esto asegura circularidad y equilibrio ambiental.



La innovación en sus productos es otro pilar fundamental. La línea EcoV fue creada para responder a la creciente demanda de soluciones amigables con el medioambiente. Incluye panties, toallas reutilizables, copas menstruales y un aplicador reutilizable para tampones, contribuyendo significativamente al cuidado del planeta y al mismo tiempo, empoderando a las mujeres al brindarles comodidad, confianza y libertad.

A esto se suman los pañitos húmedos íntimos fabricados con tela libre de plásticos y una línea con hasta un 70% de componentes de origen natural, contribuyendo de forma significativa a la reducción de residuos contaminantes.

Mira también: Las mujeres colombianas eligen a Nosotras como su marca preferida en cuidado íntimo femenino

Publicidad

En cuanto a los empaques, la marca ofrece bolsas, cajas y envases reciclables.

La bolsas además de ser reciclables están integrado el uso de plástico reciclado post-consumo (PCR) en su fabricación, un paso decisivo hacia la economía circular. También ha establecido alianzas estratégicas para recolectar estos materiales y darles un nuevo propósito, como la construcción de parques infantiles.

Más allá de la sostenibilidad ambiental, Nosotras® ha sido pionera en programas sociales. Su campaña educativa sobre salud menstrual y pubertad ha llegado a más de 2.800 colegios en 28 departamentos, beneficiando a más de un millón de niñas y niños. Este esfuerzo ha permitido derribar mitos en torno a la menstruación, al tiempo que genera empleo en las comunidades donde se lleva a cabo.

Publicidad

El compromiso social también se refleja en alianzas con organizaciones como World Vision, con quienes han entregado más de 4.5 millones de toallas a más de 50.000 niñas en situación de vulnerabilidad. En paralelo, su trabajo con Saving the Amazon ha hecho posible la siembra de más de 3.000 árboles en la selva amazónica, involucrando a comunidades indígenas en su cuidado y protección.

Mira también: 50 años hablando en voz alta: Nosotras celebra medio siglo de compromiso con las mujeres

La sostenibilidad es el corazón de la visión de Nosotras®. Con una planta certificada carbono neutro, productos innovadores y responsables, empaques circulares, programas sociales y alianzas estratégicas, la marca está redefiniendo lo que significa ser responsable y mejorar la vida de las mujeres mientras protege el planeta.