Actualizado: 17 de sept, 2025
Caracol TV La Influencer Maritza recibe una tentadora propuesta para trabajar en la competencia: esta es su respuesta
No te pierdas La Influencer en las noches de Caracol Maritza le cuenta a Peluche que tomó la decisión de rechazar la propuesta, pues considera que Salvador se sentiría traicionado donde se llegue a enterar de que ella decidió irse para la competencia.
