Cabezote la influencer DK
Caracol TV  / La Influencer  / Maritza conoce a Salvador: le propone trabajar manejando las redes de su pizzería

Maritza conoce a Salvador: le propone trabajar manejando las redes de su pizzería

Maritza llega a la Pizzería Sarabia, donde Salvador, uno de los pocos que cree en su versión, la reconoce y la trata con amabilidad. La joven le propone encargarse de las redes sociales del negocio.

