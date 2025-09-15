Actualizado: septiembre 15, 2025 10:45 p. m.
Caracol TV La Influencer Maritza conoce a Salvador: le propone trabajar manejando las redes de su pizzería
Tras la muerte de su padre, Sarabia toma las riendas del negocio familiar y mientras remodela un local en un barrio popular, conoce a Maritza, dejándose cautivar por su simpatía. Kike, por su parte, se muestra incómodo.
No te pierdas La Influencer en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.