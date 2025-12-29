Publicidad

Un jardín de esperanzas: el lugar donde nacen los sueños de Victoria

Conoce la historia de Rosángela, quien encontró en los Jardines Sociales de Compensar operados en convenio con el Distrito, el apoyo para emprender y ver a su hija Victoria graduarse con muchos sueños.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 29 de dic, 2025
