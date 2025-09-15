Maritza es engañada por su novio y él destruye su imagen en redes sociales

Cuando la joven cae por el edificio, llegan las autoridades y al rescatarla le preguntan quién es su cómplice, pero ella asegura que Germen la empujó. El joven aprovecha la situación para darle la noticia a un aliado y arruinar su reputación.

No te pierdas La Influencer en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.

