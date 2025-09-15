En vivo
La Reina del Flow
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote la influencer DK
Caracol TV  / La Influencer  / Maritza es engañada por su novio y él destruye su imagen en redes sociales

Maritza es engañada por su novio y él destruye su imagen en redes sociales

Mientras Maritza se graba bailando en la azotea de un edificio creyendo que esto la hará viral en redes, su novio Germen la traiciona y la empuja para hacerla quedar en ridículo y como una joven irresponsable.

Publicidad

Publicidad

Publicidad