🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: un equipo corre el riesgo de tener que ir a Playa Baja

Leo casi infringe una norma
El integrante de Gamma en este Desafío Siglo XXI cometió un acto que por poco hizo que su equipo fuera sancionado. Aseguró que fue una especie de lapsus.
Al llegar a casa, Gio, de Alpha, cuenta los billetes que recolectó en la Maquina de Dinero, donde se colgó por un tiempo. Dos hombres de Gamma habían apostado un millón de pesos si le atinaban a la cifra.
Valentina, de Alpha, llevó el chaleco a la casa verde de esta etapa del Desafío Siglo XXI y dejó claro su mensaje. Además, habló con Gamma de una posible alianza para acabar con los Neos, la escuadra liderada por Kevyn.
