Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / 🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: un equipo corre el riesgo de tener que ir a Playa Baja

En este capítulo, los tres equipos se encontrarán en el Box Azul para pelear por los servicios, pero también está en juego el chaleco de sentencia. Mira el minuto a minuto de este episodio.

Por: Daniela Correa GrisalesPeriodista 
Daniela Correa Grisales
Periodista
Actualizado 14 de nov, 2025
  • 08:34 p. m.
    Leo casi infringe una norma

    El integrante de Gamma en este Desafío Siglo XXI cometió un acto que por poco hizo que su equipo fuera sancionado. Aseguró que fue una especie de lapsus.

  • 08:22 p. m.
    Gio revela cuánto dinero ganó en la Máquina

    Al llegar a casa, Gio, de Alpha, cuenta los billetes que recolectó en la Maquina de Dinero, donde se colgó por un tiempo. Dos hombres de Gamma habían apostado un millón de pesos si le atinaban a la cifra.

  • 08:16 p. m.
    Entrega de los dos primeros chalecos

    Valentina, de Alpha, llevó el chaleco a la casa verde de esta etapa del Desafío Siglo XXI y dejó claro su mensaje. Además, habló con Gamma de una posible alianza para acabar con los Neos, la escuadra liderada por Kevyn.

