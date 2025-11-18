Palabras de Catalina Duque a la nueva Señorita Colombia, su sucesora, tras no entregar la corona

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la representante de Colombia en Miss International se pronunció por la reciente elección de María Antonia Mosquera, Señorita Valle, como la ganadora oficial del Concurso Nacional de la Belleza, evento en el que participaron 26 candidatas.

El comunicado lo hizo público a primera hora de la mañana de este 18 de noviembre:

"A nuestra Señorita Colombia FELICITACIONES. Tú eres la reina, la reina de un país diverso, enorme, apasionado y ante todo, de una Colombia que ama a su Señorita Colombia. Destacaste por tu elegancia y por tu educación. No pude estar contigo en tu gran día, pero desde lejos he estado viendo todo tu proceso. Uno hermoso y honesto. Una que al igual que todas lo hemos tenido, tendrá sus altibajos porque el camino nunca es lineal y eso es lo hermoso", fueron las palabras con las que inició el mensaje.

Luego de recordar algunos consejos que le ha dado Raimundo Angulo y de mencionar el significado que tiene la banda y la corona para cada reina de belleza, Duque se ofreció a acompañar a Mosquera en su año de reinado y brindarle apoyo incluso en los días que pueden llegar a ser complicados en su vida personal.

Asimismo, hizo énfasis en lo importante que es sostenerse en su equipo de trabajo no solo para los eventos públicos en los que deba participar, sino también en asuntos de su día a día.

Las reacción por parte de María Antonia no se hizo esperar, pues no solo aceptó la colaboración del post, sino que también le respondió con un emotivo mensaje:

"Cata linda. GRACIAS por esas palabras, 🙏🏻🤍recibir tu libro acá me llenó de tanta fortaleza. 😍🙏🏻 Sé que vas a hacer un trabajo ESPECTACULAR. 🙏🏻🤍 Tu labor nos inspiró a TODAS en este proceso. Te esperamos con esa corona. 👑 Te quiero", escribió.



Quién le entregó la corona a la Señorita Colombia 2025

Nicolle Marie Ospina Ulloque, quien representó al Atlántico en 2024 y quien quedó como virreina nacional en ese año, fue la encargada de coronar a la nueva Señorita Colombia el pasado 17 de noviembre. Su presencia en el evento tuvo lugar luego de que Duque confirmara su ausencia en la noche especial debido a que debía estar fuera del país para la celebración de Miss International, que se realizará el próximo 27 de noviembre.