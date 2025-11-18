En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Palabras de Catalina Duque a la nueva Señorita Colombia, su sucesora, tras no entregar la corona

Palabras de Catalina Duque a la nueva Señorita Colombia, su sucesora, tras no entregar la corona

Duque no pudo asistir a la velada de elección y coronación del Concurso Nacional de la Belleza 2025 debido a su participación en Miss International 2025, que se lleva a cabo en Japón.

Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, le envió mensajes a María Antonia Mosquera, su sucesora.
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, le envió mensajes a María Antonia Mosquera, su sucesora.
Foto: Instagram @catalinaduquea y @tutumosquera
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad