Lina Tejeiro presumió curioso intercambio de mensajes con Bad Bunny: esto se dijeron

No cabe duda de que Lina Tejeiro es una de las mujeres más halagadas de la farándula colombiana, no solo debido a su belleza, sino también a su arrolladora personalidad con la que ha cautivado a muchas personas, quienes se lo hacen saber en redes.

La actriz ha tenido varias relaciones públicas y, según ha contado, está soltera hace unos cuantos meses, por lo que su vida amorosa se ha convertido en un tema que genera mucha curiosidad y del que ella no tiene problema en hablar.

Así quedó demostrado durante una entrevista a la que fue invitada. Se trata de ‘The Juanpis Live Show’ con Alejandro Riaño, en donde habló sobre detalles de su vida, dejó salir algunas carcajadas a su estilo y, además, hizo una revelación que pocos se esperaban.



Lina Tejeiro y Bad Bunny

Lo cierto es que para “chicanear”, la intérprete de Rosmery en ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ le contó al comediante que un cantante muy famoso estuvo presente en sus mensajes de Instagram hace un tiempo y ella no le contestó.

Se trata nada más y nada menos que de Bad Bunny, que además de su impresionante fama internacional por sus canciones, también es conocido por haber salido con mujeres muy bellas, entre ellas Kendall Jenner, una de las hermanas Kardashian.



Parece que Lina pudo haber hecho parte de esta lista, pues en el 2018 recibió varios mensajes del vocalista puertorriqueño. En la entrevista dijo: “Mensajes… Benito Antonio (…) ¡mira! El 23 de febrero del 2018 me mandó un fuerza y un besito. El primero de marzo del 2018 un besito y el 10 de marzo un muchas gracias amor, gracias y un beso”.

A pesar de todo, la actriz no se dio cuenta de que era él quien le estaba escribiendo hasta el 15 de noviembre del 2018 y desde entonces no han tenido comunicación, adicionalmente, Tejeiro agregó que no lo sigue.

Como parte del juego y de la dinámica, el personaje de Juanpis le pidió que le escribiera un mensaje y bromeó sugiriendo una foto en la que le dijera que “está lista”, algo que le causó risa a la actriz, quien eventualmente accedió a enviarle un texto.

