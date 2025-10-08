Lina Tejeiro está de cumpleaños: conoce a los papás de la actriz y mira a quién se parece más

La empresaria y dueña de la línea de maquillaje Coraje está de celebración por su cumpleaños. A primera hora de este 8 de octubre, Tejeiro se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram, pues publicó una galería de fotos en donde se le ve en diferentes etapas de su vida y con la que les agradeció a todas las personas que han hecho parte de su proceso de desarrollo personal.

"Gracias vida por cada Lina que he sido. Por la niña que soñaba, la joven que se caía y se levantaba, la mujer que sigue creciendo y aprendiendo. Gracias por las versiones que ya no soy y que ya no están, pero dejaron en mí lo mejor", escribió en la publicación que ya recoge más de 100 mil 'me gusta'.



Quiénes son los papás de Lina Tejeiro

En más de una oportunidad, la artista ha presumido a sus seres queridos en las plataformas digitales, así como también lo orgullosa que se siente de sus raíces llaneras. Su padre es Manuel Eduardo González y su madre Vibiana Tejeiro. Mientras que el hombre mantiene una vida alejada del mundo del espectáculo, Viabiana ha estado un poco más activa en la industria del entretenimiento gracias a la compañía que le brinda a su hija en su diario vivir como figura pública.

La señora cuenta con casi 300 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde ha dejado ver la estrecha relación que sostiene con sus hijos, la transición capilar por la que está atravesando y hasta ha inmortalizado varios momentos, como las veces que conoció a famosos de la talla de Nicolás Arrieta, Westcol y Pipe Bueno.

Con frecuencia, Lina les dedica mensajes llenos de amor a sus progenitores. Algunos de ellos son: "La distancia no fue nuestra aliada, pero hoy el amor supera cualquier obstáculo. ❤️‍🩹 Gracias por nunca rendirse" y "Gracias por ser la mamá que eres, incondicional, paciente y llena de amor. Que afortunada soy por contar contigo en mi vida, por la mujer que criaste, por cada decisión que tomaste. GRACIAS MAMI, sin tu apoyo, sin tu amor, sin ti nada sería igual", escribió en alguna oportunidad.