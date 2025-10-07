Así se ve 'La niña más bella del mundo' 20 años después de saltar a la fama: ya no es mona

Hace aproximadamente 20 años, las fotos de Thylane Léna‑Rose Blondeau le daban la vuelta al mundo, dejando a muchos impresionados con sus ojos azules, cabello rubio y tez clara. Recientemente, la joven volvió a ser el centro de atención en las plataformas digitales luego de que reapareciera en público, más específicamente en la Semana de la Moda en París.

Es necesario mencionar que se lanzó a la fama desde los 4 años, pues llegó a ser modelo para varios fotógrafos y colaboró con marcas de renombre, tal fue el caso de la participación que tuvo en el desfile con Jean Paul Gaultier.

Cómo se ve en la actualidad 'La niña más bella del mundo'

La joven en la actualidad tiene 24 años y, a pesar de que sigue vinculada con el mundo de la industria de la moda y el entretenimiento, ya no se desempeña como modelo, sino como diseñadora y empresaria. Thylane Léna‑Rose lanzó su línea de cuidado capilar llamada Enalhyt, por lo que no duda en hacer promoción de estos productos en sus redes sociales, ya que recoge más de seis millones de seguidores en Instagram.

El pasado 6 de octubre fue fotografiada mientras estaba disfrutando del desfile de Miu Miu en la Semana de la Moda de París y fue precisamente su nuevo look el que se convirtió en tema de conversación entre varios internautas, quienes se percataron de inmediato de que dejó atrás el cabello rubio y ahora opta por lucir morena.

Este no es un cambio de imagen reciente, pues la última vez que fue vista con el cabello rubio fue en 2022; en 2024 que optó por mezclar mechones oscuros y claros, pero fue hace hace poco que decidió posar con una imagen renovada y muy fresca.

A diario recibe cientos de mensajes de admiración por parte de sus fanáticos: "Pequeña, te quiero mucho", "Magnífica", "Era linda de pequeña y sigue siendo linda ahora", "Eres una hermosa Miss Dior, 🔥😍 felicidades por estas hermosas fotos 👏", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.