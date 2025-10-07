Murió actriz de 'Grey's Anatomy' y 'The Big Bang Theory': su esposo confirmó la noticia

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de Kimberly Hébert, una destacada actriz que llegó a participar en varias series de televisión en Estados Unidos de la talla de 'Gossip Girl', 'The Big Bang Theory' y 'Grey’s Anatomy', ‘Brooklyn Nine-Nine’, entre otros exitosos proyectos de la pantalla chica, a los 52 años.

El deceso tuvo lugar el 3 de octubre de 2025 y fue dado a conocer por su pareja sentimental poco después en las plataformas digitales: "Gracias, Kimberly, por cada capítulo que compartimos. Tu historia nunca fue definida por la batalla, pero sí por la belleza que llevaste a través de ella. Descansa en poder, descansa en paz, descansa en la eternidad sabiendo que eres amada", escribió junto a una foto de ella.

Quién era Kimberly Hébert, la actriz de 'Grey's Anatomy' que falleció

Es una destacada actriz nacida el 7 de diciembre de 1972 en Houston, Texas. Además de dedicarse al mundo del entretenimiento, la mujer también se mostró interesada en todos los temas relacionados con el comportamiento humano, lo que la llevó a estudiar Psicología en el instituto Mount Holyoke College en 1994 y a realizar un máster en Trabajo Social de la Escuela de Administración de Servicio Social de la Universidad de Chicago en 2002.



Hébert se hizo famosa gracias a su participación en ‘Vice Principals’, la serie de comedia en donde prestó su piel a la doctora Belinda Brown, trabajo que le fue abriendo poco a poco las puertas de otras importantes producciones. En 2016, luego de varios años de trayectoria, fue calificada por 'The Wrap' como una artista revelación, de manera que se posicionaba como una promesa de la farándula internacional.

Varios fanáticos se han tomado las plataformas digitales para lamentar su deceso, desearle mucha fuerza a la familia y recordar con cariño su trabajo: "Lo siento mucho... Absolutamente desgarrador. Ella fue tan brillante y tan amable, todos nosotros la extrañaremos tanto. La suerte de conocerla", "Un humano extraordinario. Mi actriz favorita. Orando por ti y tu familia ✨❤️", "Mis condolencias", "Hermoso homenaje, hermano. Qué luz compartió ella. Lo siento mucho de escuchar", son algunos de los mensajes que se destacan.